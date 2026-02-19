Droga, rapine e violenza domestica a Trani: sette arresti e misure cautelari in tre mesi

Prosegue con continuità l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità condotta dalla Polizia di Stato nel territorio del Comune di Trani, attraverso servizi mirati di controllo del territorio e attività investigative finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati predatori, della violenza domestica e delle condotte violente nei confronti degli operatori di polizia.Le attività svolte dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Trani, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, hanno consentito, nel periodo compreso tra dicembre 2025 e febbraio 2026, di eseguire diversi arresti in flagranza di reato, misure cautelari personali e sequestri di sostanze stupefacenti.In particolare, nel corso di un servizio antidroga è stato tratto in arresto un giovane trovato in possesso di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi, bilancino di precisione e denaro contante, elementi ritenuti indicativi dell'attività di spaccio. Su richiesta della Procura di Trani (che ha disposto subito in merito al luogo di custodia), l'arresto è stato convalidato dal Tribunale che ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.Nell'ambito delle attività di tutela delle vittime di violenza domestica, è stata eseguita dal Tribunale di Trani, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Trani, fondata sulle indagini svolte dalla Polizia di Stato, una misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di un soggetto indagato per maltrattamenti in ambito familiare. La Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare.Un ulteriore intervento ha portato all'arresto in flagranza di un uomo responsabile di rapina impropria ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino, il quale, dopo aver tentato di sottrarre merce, ha reagito con violenza nei confronti della dipendente e successivamente opposto resistenza agli operatori intervenuti; l'arrestato è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e tradotto nel luogo di custodia individuato con provvedimento della Procura della Repubblica di Trani.Sempre nell'ambito dei controlli sul territorio, personale della Squadra Investigativa ha tratto in arresto in flagranza un soggetto sorpreso alla guida di un'autovettura risultata rubata che, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha posto in essere manovre pericolose tentando di investire gli operatori e causando un incidente con l'auto di servizio; l'arrestato è stato quindi posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e trasferito nel luogo di custodia disposto dalla Procura della Repubblica di Trani.Particolarmente significativa l'operazione antidroga del 5 febbraio 2026, che ha consentito l'arresto di tre soggetti sorpresi mentre confezionavano cocaina in dosi pronte per la vendita. Per gli indagati è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata dal Tribunale di Trani che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Trani.Nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure cautelari, è stata inoltre eseguita la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un giovane, ordinanza adottata dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, dopo che il soggetto era stato nuovamente trovato in possesso di sostanza stupefacente.Le operazioni condotte confermano l'impegno costante della Polizia di Stato nel presidiare il territorio e contrastare i fenomeni criminali diffusi.Occorre precisare che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando le responsabilità non siano state accertate con sentenza o decreto penale di condanna ad effetto irrevocabile