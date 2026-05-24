Politica
Elezioni amministrative Trani 2026, affluenza ore 12: ha votato il 17,02% degli elettori. Il dato è in calo rispetto al 2020
Prossimo aggiornamento alle ore 19:00
Trani - domenica 24 maggio 2026 12.20
Sono incominciate alle ore 7:00 di questa mattina le operazioni di voto per l'elezione del nuovo sindaco di Trani. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di questa sera. Sarà possibile votare anche domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.
Gli elettori tranesi sono chiamati a scegliere tra Marco Galiano, Giacomo Marinaro, Angela Mercorio, Angelo Guarriello e Vito Branà e i candidati al Consiglio Comunale tra le 17 liste.
Alle ore 12 è stato diffuso il primo dato ufficiale sull'affluenza:
Gli elettori tranesi sono chiamati a scegliere tra Marco Galiano, Giacomo Marinaro, Angela Mercorio, Angelo Guarriello e Vito Branà e i candidati al Consiglio Comunale tra le 17 liste.
Alle ore 12 è stato diffuso il primo dato ufficiale sull'affluenza: