Elezioni amministrative Trani 2026, affluenza ore 12: ha votato il 17,02% degli elettori. Il dato è in calo rispetto al 2020

Dati affluenza - Rilevazione ore 12:00 - 24 maggio: 17.02% (8.506 votanti) , la percentuale è in calo di tre punti percentuali rispetto alle amministrative del 2020.

Curiosità. La sezione dove si è votato di più è la 40 (Calcutta) con 22% di votanti. Quella dove si è votato meno è la 6 (Baldassarre) con l'8.59%

Sono incominciate alle ore 7:00 di questa mattina le operazioni di voto per l'elezione del nuovo sindaco di Trani. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di questa sera. Sarà possibile votare anche domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.Gli elettori tranesi sono chiamati a scegliere tra Marco Galiano, Giacomo Marinaro, Angela Mercorio, Angelo Guarriello e Vito Branà e i candidati al Consiglio Comunale tra le 17 liste.Alle ore 12 è stato diffuso il primo dato ufficiale sull'affluenza: