Fratelli d'Italia attacca le linee programmatiche: «Troppe promesse, pochi impegni concreti»

Di seguito la nota del gruppo consiliare FDI Trani formato da Roberto Gargiuolo, Emanuele Cozzoli, Ornella Gelso.Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale avrebbero dovuto rappresentare il documento con cui il sindaco Marco Galiano spiegava ai tranesi quale direzione intende dare alla città nei prossimi cinque anni. Invece ci troviamo davanti a un testo ricco di principi, slogan e dichiarazioni d'intenti, ma povero di scelte concrete.Per quindici pagine si susseguono espressioni come "faremo", "promuoveremo", "rafforzeremo", "punteremo", ma senza indicare tempi, priorità e risultati da raggiungere. Un documento che racconta ciò che si vorrebbe fare, ma che non dice ai cittadini quando e come tutto questo diventerà realtà.La domanda che ogni tranese si pone è semplice: quali saranno le priorità dei primi 100 giorni dell'Amministrazione Galiano?Dal documento non emerge alcuna risposta. Nessun cronoprogramma, nessuna tabella di marcia, nessun elenco di interventi immediati per affrontare le emergenze che i cittadini vivono quotidianamente: manutenzione, decoro urbano, verde pubblico, sicurezza, viabilità e servizi.Trani non ha bisogno di un libro dei sogni. Ha bisogno di sapere cosa accadrà domani mattina.C'è però un provvedimento concreto che questa Amministrazione ha già adottato. Ed è quello che i cittadini sentiranno immediatamente nelle proprie tasche: l'aumento della TARI.Mentre nelle linee programmatiche si parla di sostenibilità, qualità dei servizi ed efficienza amministrativa, la prima decisione concreta è stata quella di aumentare il costo del servizio rifiuti per famiglie e attività economiche.Una scelta che pone una domanda politica ben precisa: perché la TARI continua ad aumentare quando per anni ai tranesi è stato raccontato che la raccolta differenziata porta a porta avrebbe consentito di contenere, se non ridurre, il costo del servizio?Ancora più sorprendenti sono le dichiarazioni del sindaco Galiano, che ha ipotizzato perfino la riapertura della discarica come possibile soluzione per alleggerire il peso della tassa sui rifiuti.Una posizione che rappresenta una contraddizione profonda. Tornare a parlare di discarica significa riproporre un modello superato, quando invece occorrerebbe investire in una gestione più efficiente del ciclo dei rifiuti, premiare i cittadini virtuosi attraverso sistemi di tariffazione puntuale e ridurre realmente i costi senza sacrificare il territorio e l'ambiente.Anche su questo, nelle linee programmatiche, non troviamo risposte concrete: nessun percorso chiaro, nessun obiettivo misurabile, nessuna tempistica.A lasciare ancora più perplessi sono poi le dichiarazioni rese in Consiglio comunale dal sindaco, che ha rivendicato come positivi gli ultimi undici anni di amministrazione del centrosinistra.Una lettura che evidentemente appartiene solo alla maggioranza. I cittadini continuano a convivere con strade dissestate, verde pubblico trascurato, manutenzioni insufficienti, opere incompiute e servizi che troppo spesso non sono all'altezza delle aspettative.Le linee programmatiche sembrano riproporre esattamente lo stesso schema che il centrosinistra propone da undici anni: grandi annunci, parole rassicuranti e pochi risultati.Fratelli d'Italia Trani continuerà a svolgere un'opposizione seria, responsabile e propositiva, ma pretende che questa Amministrazione esca dalla genericità e dica con chiarezza ai cittadini quali saranno i dieci interventi prioritari dei suoi primi 100 giorni di governo, indicando tempi di realizzazione, risorse disponibili e obiettivi verificabili.Perché i tranesi non hanno bisogno di altre promesse. Hanno bisogno di un'Amministrazione che si assuma responsabilità precise e che venga giudicata per ciò che realizza, non per ciò che scrive in un documento programmatico.Gruppo Consiliare Fratelli d'ItaliaRoberto GargiuoloEmanuele CozzoliOrnella Gelso