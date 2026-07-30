Angelo Guarriello: «Dalla maggioranza solo annunci: nessuna risposta concreta su rifiuti, verde pubblico e servizi»

Più che un programma di governo, quello approvato dalla maggioranza sembra un esercizio di narrazione politica. Un documento ricco di promesse, annunci e buone intenzioni, ma povero di certezze, tempi e strumenti concreti per realizzarle. Nessuno può augurarsi il fallimento della città e, proprio per questo, auspichiamo che quanto scritto nelle linee programmatiche non resti l'ennesimo elenco di promesse destinate a svanire con il passare dei mesi. Tuttavia è impossibile non rilevare la distanza tra la città raccontata dalla maggioranza e quella che i tranesi vivono ogni giorno.Emblematico è il tema della manutenzione del verde pubblico. Da mesi denunciamo una gestione insufficiente, con situazioni di degrado e criticità che hanno persino sfiorato la tragedia. Eppure, nelle linee programmatiche non si rinvengono adeguate coperture economiche che garantiscano la continuità del servizio. È difficile parlare di una città più sicura, più vivibile e più decorosa quando non si prevedono le risorse necessarie per assicurare un'attività ordinaria fondamentale.Mentre il sindaco presenta una città da cartolina, la realtà racconta che i cittadini pagheranno una Tari ancora più alta. Ed è francamente sconcertante che, per provare a contenere i costi in futuro, si mettano sul tavolo ipotesi come la riapertura di una discarica, la realizzazione di un termovalorizzatore o di una centrale di trasferenza. Sono soluzioni che guardano al passato e certificano l'assenza di una vera strategia moderna per la gestione dei rifiuti.La strada esiste ed è una sola: introdurre finalmente la tariffa puntuale. Chi produce meno rifiuti indifferenziati e differenzia correttamente deve essere premiato con una riduzione della tassa. Continuare a scaricare indistintamente i costi su tutti i cittadini significa rinunciare a qualsiasi politica di responsabilizzazione e di equità. Dispiace, inoltre, constatare che la maggioranza abbia respinto molte delle proposte avanzate dall'opposizione, senza alcuna reale apertura al confronto. Un atteggiamento che conferma una preoccupante continuità con il passato: si parla di cambiamento, ma nei fatti si continua a governare con la logica dell'autosufficienza, rinunciando al contributo di chi rappresenta una parte significativa della città.Se davvero questa amministrazione vuole cambiare Trani, inizi dalle scelte concrete e non dagli slogan. L'opposizione continuerà a svolgere il proprio ruolo con rigore, coerenza e senso di responsabilità, senza concedere cambiali in bianco ma senza nemmeno fare un'opposizione pregiudiziale. Controlleremo ogni impegno assunto dall'amministrazione, verificando se alle dichiarazioni seguiranno fatti concreti o se tutto resterà confinato nel mondo delle intenzioni. Continueremo a presentare proposte nell'interesse esclusivo della città, perché il confronto democratico è un valore e non un ostacolo. I cittadini meritano trasparenza, ascolto e risultati