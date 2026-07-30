Calcio, primo test per il Trani di mister Moscelli: l'allenamento in famiglia finisce 9-0

Dallauone le indicazioni dal "Capirro Sport Village" contro l'Under 19. Brillano i nuovi acquisti e la difesa, sabato l'amichevole di lusso (a porte chiuse) contro il Barletta. I carichi di lavoro si fanno sentire e le gambe sono ancora comprensibilmente pesanti, ma il nuovo Trani comincia già a prendere forma e a lanciare i primi segnali positivi. Dopo poco più di una settimana di preparazione intensa, gli uomini di mister Moscelli hanno sostenuto il primo vero collaudo stagionale: un classico allenamento in famiglia utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe, oliare i meccanismi tattici e valutare l'inserimento dei nuovi innesti nel gruppo. Sebbene il punteggio finale, l'allenamento in famiglia finisce 9-0, sia l'aspetto meno rilevante in questa fase della stagione, l'atteggiamento dei senior e la risposta dei giovani dell'Under 19 testimoniano la voglia di farsi trovare pronti per i palcoscenici che contano. Un test propedeutico e fondamentale in vista del primo, vero esame di maturità del precampionato fissato per il prossimo fine settimana.