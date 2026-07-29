Francesco Corallo - Puglia Popolare. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Francesco Corallo - Puglia Popolare. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Consiglio Comunale di Trani | Chiuso il caso Corallo (Puglia Popolare): pendenze azzerate e convalida ufficiale in aula

Approvata la delibera di Palazzo Palmieri: il consigliere di Puglia Popolare ha sanato integralmente il debito per tributi e multe prima della scadenza, scongiurando il rischio decadenza

Trani - mercoledì 29 luglio 2026 17.06
Il primo e più delicato snodo politico del Consiglio Comunale di questo pomeriggio a Palazzo Palmieri si è chiuso con un sospiro di sollievo per la maggioranza. L'assise cittadina ha infatti approvato ufficialmente la Proposta di Consiglio n. 78, archiviando in modo definitivo la contestazione di incompatibilità che pendeva sul consigliere eletto Francesco Corallo. Prima della votazione l'intera minoranza, Gruppo Marinaro Sindaco e Centrodestra, ha abbandonato l'aula non ritenendo coerente con la propria linea politica la partecipazione al voto che ha dato esito positivo: 17 favorevoli e nessuno contrario.

Il caso era scoppiato formalmente lo scorso 16 luglio durante la primissima seduta di convalida degli eletti (delibera n. 55), quando a Corallo – eletto nella lista Puglia Popolare – era stata contestata l'incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, punto 6 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Il motivo? Alcune pendenze debitorie accumulate verso le casse comunali per vecchie rateizzazioni ancora in corso legate a tributi locali e sanzioni amministrative. La legge, in questi casi, parla chiaro: l'amministratore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o eliminare la causa estinguendo il debito, pena la decadenza dalla carica.

La risposta del consigliere non si è fatta attendere ed è arrivata ben prima dei termini massimi d'aula. Documenti alla mano, il Consiglio ha preso atto della nota ufficiale firmata il 23 luglio dal Comandante della Polizia Locale, dott. Leonardo Cuocci Martorano, la quale ha certificato il versamento integrale e immediato di tutto l'importo residuo dovuto per le violazioni al Codice della Strada. Parallelamente sono state sanate anche le restanti posizioni aperte con l'Ufficio Tributi.
Dopo aver ascoltato la relazione e la discussione in aula, il Consiglio Comunale ha votato favorevolmente il provvedimento, dichiarando l'immediata eseguibilità della delibera. Con questo voto, l'elezione di Francesco Corallo è stata definitivamente convalidata a tutti gli effetti di legge (ex art. 41 TUEL), restituendo al gruppo di maggioranza la sua piena operatività proprio alla vigilia delle importanti votazioni sul bilancio e sulle nuove tariffe TARI
  • Consiglio Comunale (Trani Amm.ve 2026)
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