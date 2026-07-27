Trani | Incidente in via Cavour
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Cronaca

Scontro nella notte nel cuore di Trani: due feriti all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e corso Cavour

Coinvolte due auto. Una donna è stata trasportata al pronto soccorso

Trani - lunedì 27 luglio 2026 7.01
Incidente stradale nella notte nel centro di Trani. Intorno alla mezzanotte due autovetture si sono scontrate all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e corso Cavour, uno dei punti più trafficati e delicati della viabilità cittadina. Il bilancio è di due persone ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti e disposto il trasferimento in pronto soccorso di una donna per ulteriori accertamenti.
Secondo quanto si è appreso, nessuno dei due feriti sarebbe in gravi condizioni. Per i rilievi e la ricostruzione dell'accaduto sono intervenuti i Carabinieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella della mancata precedenza, ma sarà l'esito degli accertamenti a chiarire l'esatta dinamica dello scontro.
Stando alle testimonianze ".. una delle due auto procedeva a velocità sostenuta e non è riuscita a frenare in tempo. L'impatto è stato violento (sono scoppiati airbag)"
Necessario anche l'intervento di un carro attrezzi per la rimozione dei veicoli incidentati. Le operazioni hanno comportato la temporanea occupazione di parte della carreggiata, causando rallentamenti alla circolazione anche nelle ore notturne.
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