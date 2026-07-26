Andrea Ferri - Cnsigliere Regionale FDI. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Andrea Ferri - Cnsigliere Regionale FDI. Foto Tonino Lacalamita
Sanità

Sanità in Puglia | Fratelli d'Italia ed Andrea Ferri attaccano sulle liste d'attesa e il "caso" assunzioni

Il consigliere regionale e i colleghi di partito denunciano: «Più di un pugliese su due rinuncia alla sanità pubblica o si rivolge al privato. Nel frattempo la Corte dei Conti conferma i nostri dubbi sulle stabilizzazioni elettorali».

Trani - domenica 26 luglio 2026 8.18 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo di seguito la dichiarazione congiunta del presidente Paolo Pagliaro - con i consiglieri del gruppo Fratelli d'Italia , Tonia Spina (vicepresidente), Andrea Ferri, Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Giampaolo Vietri
Nel 2025 in Puglia solo il 46,8% delle prescrizioni mediche di prime visite è stato realmente effettuato, vale a dire che più di 1 pugliese su 2 è andato dal proprio medico di base, si è fatto prescrivere una visita diagnostica, ma poi non si è presentato. Va detto che anche questa volta la Puglia ha la peggiore percentuale fra le Regioni del Sud (dati AGENAS ricavati dalle tessere sanitarie). La domanda è semplice: il pugliese che non è andato nella struttura pubblica a effettuare la visita cosa ha fatto: ci ha rinunciato, o è andato dal privato? In entrambi i casi, a condizionare la scelta di non curarsi o di farlo a pagamento ci sarà stata la motivazione TEMPO, liste d'attese troppo lunghe e necessità di effettuare subito la visita.
"Ma è evidente che di fronte a questo dato viene facile capire come si recuperano le lunghe liste di attesa, per le quali il presidente Antonio Decaro ci sciorina puntualmente i risultati: la metà dei chiamati ha rinunciato o ha provveduto diversamente. Quindi, invitiamo Decaro a evitare annunci-propaganda sulle liste del passato e a concentrarsi su come riuscire a garantire OGGI prestazioni nei tempi previsti dalla ricetta. "È evidente che serve più personale sanitario per snellire le liste di attesa e qui si apre un altro capitolo: in Puglia le assunzioni ci sono state, ma più a scopo elettorale che per venire davvero incontro all'assistenza.

In passato, anche in un recente passato, abbiamo stigmatizzato la presenza dell'allora governatore Michele Emiliano e dell'allora assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, ma anche di qualche consigliere/candidato al momento della firma del contratto di assunzione: ci appariva inopportuno politicamente, come dire: 'sono io che ti dò il lavoro e quindi sai chi devi votare'… Oggi questo rilievo – non sul piano politico, ma economico – lo fanno anche i giudici della Corte dei Conti che contestano, in particolare, alcune assunzioni/stabilizzazioni fatte in piena campagna elettorale. Ci consola aver denunciato tutto a tempo debito? Certamente no, ci fa arrabbiare e non poco che a pagare, oggi, siano i pugliesi con un aumento dell'Irpef. Come diceva Totò: e io pago!".
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