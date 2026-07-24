Trani sferzata da una violenta grandinata, diversi danni e blackout

Una violenta grandinata si è abbattuta questa mattina su Trani, accompagnata da un intenso temporale che ha interessato gran parte della città. In pochi minuti, pioggia e grandine hanno causato disagi alla circolazione e diversi interventi per la messa in sicurezza.Tra le principali criticità segnalate, la caduta di un albero in via Papa Giovanni XXIII, che ha letteralmente tagliato in due la carreggiata: la Polizia Locale ha provveduto a delimitare l'area con nastro segnaletico in attesa della rimozione del grosso arbusto.Disagi anche nella zona Capirro, dove si è verificato un blackout che ha lasciato senza energia elettrica diverse utenze. Si registrano danni in alcuni lidi della città.La grandinata, con chicchi ben visibili in numerose strade cittadine, ha sorpreso residenti e automobilisti, rallentando il traffico e creando momenti di apprensione. Al momento non si registrano feriti ma si continuano a monitorare la situazione per verificare eventuali ulteriori danni causati dall'ondata di maltempo.