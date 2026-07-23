Fondi provinciali: il PD chiede criteri trasparenti e un’adeguata programmazione per Trani

In relazione alle recenti dichiarazioni sulle variazioni al Programma triennale delle opere pubbliche della Provincia di Barletta-Andria-Trani, il Sindaco di Trani Marco Galiano e il Partito Democratico di Trani ritengono necessario offrire alcuni elementi di chiarezza sul piano politico e amministrativo.Le risorse provinciali devono essere assegnate sulla base di criteri trasparenti, obiettivi e preventivamente definiti, tenendo conto delle esigenze effettive di ciascun Comune e garantendo un'equilibrata distribuzione territoriale degli interventi.La programmazione delle opere pubbliche non può dipendere dalle scelte politiche o dalla presenza dei rappresentanti istituzionali nella fase conclusiva di una singola riunione, né essere ricondotta a interlocuzioni estemporanee che antepongano il posizionamento politico alle esigenze dei territori.Essa richiede un metodo fondato sull'analisi dei fabbisogni, sul confronto tra gli enti e su scelte adeguatamente motivate.Sotto questo profilo, la risposta fornita dal Presidente della Provincia Bernardo Lodispoto non appare sufficiente a chiarire le ragioni per le quali Trani non avrebbe beneficiato delle risorse in questione.È pertanto necessario che la Presidenza della Provincia renda pubblici i criteri adottati, le priorità individuate e le motivazioni amministrative poste alla base delle variazioni approvate e non solo nella fase delle variazioni.È evidente che è impossibile trovare ciò che non è stato inserito neanche in fase di programmazione.Siamo certi, infatti, che gli uffici abbiano rappresentato le esigenze emerse sul territorio provinciale.Il Partito Democratico ha assunto da tempo una posizione di opposizione rispetto all'attuale amministrazione provinciale. Si tratta di una scelta politica coerente con le valutazioni già espresse nel precedente mandato, quando i consiglieri provinciali del PD, compresa la rappresentante tranese recentemente rientrata in Consiglio, rassegnarono le proprie dimissioni per manifestare il proprio dissenso rispetto all'indirizzo amministrativo seguito.La questione centrale riguarda le scelte compiute dall'Amministrazione provinciale e le conseguenze che esse producono per la città di Trani.L'esclusione di Trani dalle risorse previste nelle variazioni al Programma triennale delle opere pubbliche richiede una spiegazione puntuale da parte del Presidente Lodispoto.La distribuzione delle risorse pubbliche deve rispondere a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, fondati sui bisogni dei territori e su una programmazione equilibrata.Il Presidente Lodispoto chiarisca, pertanto, quali criteri siano stati adottati, quali esigenze siano state valutate e per quali ragioni Trani non sia stata destinataria degli interventi programmati.È necessario, inoltre, conoscere quali iniziative la Provincia intenda assumere per riequilibrare le proprie scelte e assicurare alla città l'attenzione e le risorse adeguate al suo ruolo e alle sue effettive necessità.Il Partito Democratico continuerà a svolgere in Consiglio provinciale un'opposizione rigorosa, responsabile e fondata sul merito degli atti.Chiederà che la programmazione delle opere pubbliche sia improntata a equità territoriale, trasparenza amministrativa e pieno rispetto delle comunità rappresentate.Trani non chiede trattamenti di favore o di amicizia ma il riconoscimento delle proprie esigenze attraverso decisioni motivate, coerenti e assunte nell'interesse dell'intero territorio provinciale.Partito Democratico - Trani