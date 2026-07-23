Pd Trani
Pd Trani
Politica

Fondi provinciali: il PD chiede criteri trasparenti e un’adeguata programmazione per Trani

Il Sindaco di Trani Marco Galiano e il Partito Democratico di Trani chiariscono la posizione

Trani - venerdì 24 luglio 2026 6.55 Comunicato Stampa
In relazione alle recenti dichiarazioni sulle variazioni al Programma triennale delle opere pubbliche della Provincia di Barletta-Andria-Trani, il Sindaco di Trani Marco Galiano e il Partito Democratico di Trani ritengono necessario offrire alcuni elementi di chiarezza sul piano politico e amministrativo.
Le risorse provinciali devono essere assegnate sulla base di criteri trasparenti, obiettivi e preventivamente definiti, tenendo conto delle esigenze effettive di ciascun Comune e garantendo un'equilibrata distribuzione territoriale degli interventi.
La programmazione delle opere pubbliche non può dipendere dalle scelte politiche o dalla presenza dei rappresentanti istituzionali nella fase conclusiva di una singola riunione, né essere ricondotta a interlocuzioni estemporanee che antepongano il posizionamento politico alle esigenze dei territori.
Essa richiede un metodo fondato sull'analisi dei fabbisogni, sul confronto tra gli enti e su scelte adeguatamente motivate.
Sotto questo profilo, la risposta fornita dal Presidente della Provincia Bernardo Lodispoto non appare sufficiente a chiarire le ragioni per le quali Trani non avrebbe beneficiato delle risorse in questione.
È pertanto necessario che la Presidenza della Provincia renda pubblici i criteri adottati, le priorità individuate e le motivazioni amministrative poste alla base delle variazioni approvate e non solo nella fase delle variazioni.
È evidente che è impossibile trovare ciò che non è stato inserito neanche in fase di programmazione.
Siamo certi, infatti, che gli uffici abbiano rappresentato le esigenze emerse sul territorio provinciale.
Il Partito Democratico ha assunto da tempo una posizione di opposizione rispetto all'attuale amministrazione provinciale. Si tratta di una scelta politica coerente con le valutazioni già espresse nel precedente mandato, quando i consiglieri provinciali del PD, compresa la rappresentante tranese recentemente rientrata in Consiglio, rassegnarono le proprie dimissioni per manifestare il proprio dissenso rispetto all'indirizzo amministrativo seguito.
La questione centrale riguarda le scelte compiute dall'Amministrazione provinciale e le conseguenze che esse producono per la città di Trani.
L'esclusione di Trani dalle risorse previste nelle variazioni al Programma triennale delle opere pubbliche richiede una spiegazione puntuale da parte del Presidente Lodispoto.
La distribuzione delle risorse pubbliche deve rispondere a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, fondati sui bisogni dei territori e su una programmazione equilibrata.
Il Presidente Lodispoto chiarisca, pertanto, quali criteri siano stati adottati, quali esigenze siano state valutate e per quali ragioni Trani non sia stata destinataria degli interventi programmati.
È necessario, inoltre, conoscere quali iniziative la Provincia intenda assumere per riequilibrare le proprie scelte e assicurare alla città l'attenzione e le risorse adeguate al suo ruolo e alle sue effettive necessità.
Il Partito Democratico continuerà a svolgere in Consiglio provinciale un'opposizione rigorosa, responsabile e fondata sul merito degli atti.
Chiederà che la programmazione delle opere pubbliche sia improntata a equità territoriale, trasparenza amministrativa e pieno rispetto delle comunità rappresentate.
Trani non chiede trattamenti di favore o di amicizia ma il riconoscimento delle proprie esigenze attraverso decisioni motivate, coerenti e assunte nell'interesse dell'intero territorio provinciale.

Partito Democratico - Trani
  • PD
Altri contenuti a tema
Pd Trani: «La vittoria di Galiano premia il lavoro del centrosinistra e una proposta credibile per la città» Pd Trani: «La vittoria di Galiano premia il lavoro del centrosinistra e una proposta credibile per la città» Il segretario cittadino Antonio Giannetti e la vice segretaria Eleonora Vitale esprimono soddisfazione per l'esito delle Amministrative 2026
Ferrante scende in campo con il Pd: «Portare a termine i progetti per una Trani più inclusiva» Ferrante scende in campo con il Pd: «Portare a termine i progetti per una Trani più inclusiva» Dai lavori pubblici alle politiche sociali, la candidatura nel segno della continuità e del sostegno a Marco Galiano
Debora Ciliento Assessora all'Ambiente: il plauso del PD di Trani Debora Ciliento Assessora all'Ambiente: il plauso del PD di Trani «Riconosciuto il lavoro svolto. Una garanzia per la nostra città su temi strategici come clima e costa»
5 Esponenti del PD candidate nelle civiche, il Commissario Bat Parrini avvia la procedura di espulsione dal partito Esponenti del PD candidate nelle civiche, il Commissario Bat Parrini avvia la procedura di espulsione dal partito L’istanza di espulsione delle consigliere comunali Irene Cornacchia (Trani) e Daniela Maiorano (Andria)
Angela Ludovico lascia il gruppo Pd in Consiglio provinciale Bat Angela Ludovico lascia il gruppo Pd in Consiglio provinciale Bat «Continuerò da indipendente nel centrosinistra»
1 Proseguono i lavori del tavolo del centrosinistra, coalizione in vista delle elezioni del 2026 Proseguono i lavori del tavolo del centrosinistra, coalizione in vista delle elezioni del 2026 L'impegno a presentare una propria lista a supporto del prossimo candidato Sindaco nel 2026
I Giovani Democratici BAT inaugurano il nuovo circolo di Trani I Giovani Democratici BAT inaugurano il nuovo circolo di Trani Le festività sono volte al termine, ma la giovanile del Partito Democratico non si è mai fermata
I Giovani Democratici inaugurano il nuovo circolo di Trani I Giovani Democratici inaugurano il nuovo circolo di Trani Istituite anche le cariche sociali
Al via la terza edizione di "Cinema Fuori Museo ": tre grandi classici inaugurano la rassegna tra Cattedrale e Mare a Trani
24 luglio 2026 Al via la terza edizione di "Cinema Fuori Museo": tre grandi classici inaugurano la rassegna tra Cattedrale e Mare a Trani
Allerta meteo, la villa comunale di Trani chiude alle 20.30
23 luglio 2026 Allerta meteo, la villa comunale di Trani chiude alle 20.30
Dal 31 agosto stop totale ai pedoni in Via de Robertis, chiude in passagio a livello. Il "Quartiere Stadio " rischia l'isolamento
23 luglio 2026 Dal 31 agosto stop totale ai pedoni in Via de Robertis, chiude in passagio a livello. Il "Quartiere Stadio" rischia l'isolamento
Ponte Lama, Galiano: «Incontrerò il sindaco di Bisceglie, porterò le richieste del Comitato»
23 luglio 2026 Ponte Lama, Galiano: «Incontrerò il sindaco di Bisceglie, porterò le richieste del Comitato»
Il Giullare chiude la 18ª edizione: a Trani il Gala finale tra musica, teatro e storie di inclusione
23 luglio 2026 Il Giullare chiude la 18ª edizione: a Trani il Gala finale tra musica, teatro e storie di inclusione
Palazzo delle Arti Beltrani inaugura la sezione “Teatro d’Autore” 2026: le ossessioni poetiche di Angelo Mellone vibrano sotto il cielo di San Lorenzo
23 luglio 2026 Palazzo delle Arti Beltrani inaugura la sezione “Teatro d’Autore” 2026: le ossessioni poetiche di Angelo Mellone vibrano sotto il cielo di San Lorenzo
“Sfumature di Santità”: a Trani la seconda serata di Azione Cattolica tra fede e cultura
23 luglio 2026 “Sfumature di Santità”: a Trani la seconda serata di Azione Cattolica tra fede e cultura
Rotary e nuove sfide: comunicazione ai giovani attraverso le nuove tecnologie
23 luglio 2026 Rotary e nuove sfide: comunicazione ai giovani attraverso le nuove tecnologie
Via Borsellino, scatta l'allarme per una presunta sostanza tossica: «Intervenite subito»
23 luglio 2026 Via Borsellino, scatta l'allarme per una presunta sostanza tossica: «Intervenite subito»
Trani | Il "Caso Ponte Lama " entrerà in Consiglio: la mozione di Giacomo Marinaro (Prossimamente) accende Il dibattito, chiesto un fronte trasversale contro l'immobilismo
23 luglio 2026 Trani | Il "Caso Ponte Lama" entrerà in Consiglio: la mozione di Giacomo Marinaro (Prossimamente) accende Il dibattito, chiesto un fronte trasversale contro l'immobilismo
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.