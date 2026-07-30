Autonomia differenziata, il Consiglio comunale di Trani approva la mozione del Partito Democratico

Il Consiglio comunale di Trani ha approvato la mozione presentata dal Gruppo consiliare del Partito Democratico relativa alle iniziative a sostegno della sospensione dell'iter delle pre-intese in materia di autonomia differenziata e per la corretta ed equa attuazione dell'autonomia prevista dalla L. 26 Giugno 2004 nr. 86.

Si tratta di un atto politico e istituzionale significativo, che conferma l'impegno del Partito Democratico, a livello nazionale e territoriale, nel contrastare un modello che rischia di accentuare le disuguaglianze tra le diverse aree del Paese e di compromettere l'effettiva universalità dei diritti fondamentali.

L'autonomia differenziata, così come delineata dal Governo nazionale, rischia infatti di ampliare ulteriormente il divario tra Nord e Sud, con conseguenze rilevanti su servizi essenziali quali la sanità, l'istruzione, il trasporto pubblico e le politiche sociali.

È una prospettiva che il Partito Democratico respinge con convinzione, perché l'Italia deve continuare a essere una Paese unito, capace di garantire pari diritti e opportunità a tutti i cittadini, indipendentemente dal territorio nel quale vivono.

Con l'approvazione della mozione, la Città di Trani assume una posizione chiara a difesa dell'unità nazionale e dell'uguaglianza sostanziale, chiedendo che ogni percorso di riforma istituzionale sia fondato sulla piena garanzia dei diritti e sull'effettiva tutela dei livelli essenziali delle prestazioni in tutto il Paese.

Esprimo particolare soddisfazione per il lavoro svolto dal Gruppo consiliare del Partito Democratico, che ha saputo portare all'attenzione dell'Assise cittadina un tema di fondamentale rilevanza, affrontandolo con serietà, competenza e senso delle istituzioni.

Il risultato conseguito nel Consiglio comunale di ieri conferma la capacità dei nostri consiglieri di tradurre in iniziativa amministrativa concreta i valori e le battaglie politiche del Partito.

Il PD di Trani, inoltre, ringrazia tutti i Consiglieri che, all'interno dell'Assise comunale hanno saputo condividere e approvare un atto di così grande valore politico e istituzionale.

La nostra comunità politica continuerà a lavorare affinché la Puglia e la città di Trani siano protagoniste di un'Italia più giusta, più unita e più solidale, nella convinzione che i diritti non possano dipendere dal luogo in cui si nasce o si vive.



Di seguito la nota di Antonio Giannetti, Segretario del Partito Democratico di Trani.