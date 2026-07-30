Pellegrinaggio Unitalsi a Lourdes 2026
Pellegrinaggio Unitalsi a Lourdes 2026
Religioni

Unitalsi Trani | Lourdes, un viaggio che cambia il cuore: continuano le iscrizioni al Pellegrinaggio 2026

La Sottosezione Unitalsi di Trani, con i gruppi di Bisceglie e Corato, organizza il tradizionale pellegrinaggio di settembre , per vivere un'esperienza di fede, condivisione e servizio che lascia un segno indelebile

Trani - giovedì 30 luglio 2026
Ci sono viaggi che si ricordano per i luoghi visitati e altri che restano nel cuore perché cambiano il modo di guardare la vita. Il pellegrinaggio a Lourdes appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. Non è soltanto una meta religiosa, ma un'esperienza umana e spirituale unica, capace di donare speranza, conforto e una profonda riscoperta del valore dell'incontro con l'altro.
Anche quest'anno la Sottosezione Unitalsi di Trani, insieme ai gruppi di Bisceglie e Corato, rinnova l'appuntamento con il tradizionale Pellegrinaggio a Lourdes, in programma nel mese di settembre 2026. I pellegrini potranno scegliere tra due modalità di partecipazione: in treno, dal 10 al 16 settembre, per vivere il viaggio comunitario secondo la tradizione Unitalsi, oppure in aereo, dall'11 al 15 settembre, soluzione pensata per chi desidera raggiungere più rapidamente il Santuario mariano.
Ogni anno migliaia di persone raggiungono Lourdes animate da motivazioni diverse: una preghiera, un ringraziamento, una richiesta di aiuto o semplicemente il desiderio di mettersi in ascolto. Ma chi vi prende parte racconta quasi sempre la stessa esperienza: si parte pensando di accompagnare qualcuno e si torna con il cuore colmo di doni ricevuti.
Lourdes è il luogo dove la fragilità diventa forza, dove il servizio ai malati si trasforma in una straordinaria lezione di vita e dove la condivisione crea legami che spesso durano per sempre. È un pellegrinaggio che coinvolge giovani, famiglie, volontari, personale sanitario, sacerdoti e ammalati, uniti dalla consapevolezza che il valore più grande non è ciò che si riceve materialmente, ma ciò che si vive insieme.
Da oltre un secolo l'Unitalsi accompagna migliaia di pellegrini verso il Santuario della Madonna di Lourdes, offrendo un'organizzazione attenta e un clima di autentica fraternità, nel quale ogni persona trova il proprio spazio e la propria accoglienza.
Le iscrizioni sono già aperte presso le sedi della Sottosezione Unitalsi. Per informazioni è possibile rivolgersi:
  • Trani – Via Tolomeo 1, Parrocchia Spirito Santo (apertura ogni mercoledì dalle 17.30 alle 19.30), tel. 347 6954922 - 340 2285817, e-mail: sott.ne.unitalsi.trani@gmail.com.
  • Corato – Via Andria 44, Parrocchia San Francesco d'Assisi (giovedì dalle 18.00 alle 20.00), tel. 340 6052761 - 346 8067573.
  • Bisceglie – Via Giovanni Bovio 78, Universo Salute Opera Don Uva (martedì dalle 18.00 alle 20.00), tel. 338 5783517.
L'invito dell'Unitalsi è rivolto a tutti, non solo a chi desidera vivere un'esperienza di fede, ma anche a chi vuole mettersi al servizio degli altri o semplicemente regalarsi qualche giorno di autentica condivisione. Perché Lourdes non è soltanto un luogo da visitare: è un'esperienza da vivere, capace di lasciare un segno profondo nel cuore di chiunque vi partecipi.
Unitalsi Trani Lourdes 2026
Unitalsi Trani Lourdes 2026
  • Arcidiocesi di Trani
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