Consiglio Comunale di Trani | L'Amministrazione Galiano disegna il futuro della Città: approvate le Linee 'Programmatiche di Mandato' 2026-2031

1. Risorse (Bilancio e Partecipate): Si punta a un bilancio sano attraverso il principio etico del "pagare tutti per pagare meno", intensificando la lotta all'evasione fiscale e controllando in modo assiduo la gestione delle società partecipate. Il patrimonio inutilizzato sarà valorizzato tramite partenariati pubblico-privati.

Si punta a un bilancio sano attraverso il principio etico del "pagare tutti per pagare meno", intensificando la lotta all'evasione fiscale e controllando in modo assiduo la gestione delle società partecipate. Il patrimonio inutilizzato sarà valorizzato tramite partenariati pubblico-privati. 2. Innovazione e Trasparenza: Viene potenziata la capacità amministrativa introducendo la valutazione di impatto delle scelte dell'esecutivo e incrementando il capitale umano in organico non solo nei numeri, ma nelle competenze digitali.

Viene potenziata la capacità amministrativa introducendo la valutazione di impatto delle scelte dell'esecutivo e incrementando il capitale umano in organico non solo nei numeri, ma nelle competenze digitali. 3. Comunità (Scuole e Sport): Stop alla manutenzione "a singhiozzo" negli istituti scolastici. Le linee prevedono l'efficientamento strutturale dei plessi per eliminare infiltrazioni e barriere architettoniche, oltre al recupero degli impianti sportivi esistenti.

Stop alla manutenzione "a singhiozzo" negli istituti scolastici. Le linee prevedono l'efficientamento strutturale dei plessi per eliminare infiltrazioni e barriere architettoniche, oltre al recupero degli impianti sportivi esistenti. 4. Territorio e Urbanistica: Stop all'espansione frammentata orientata sulla rendita. L'obiettivo è azzerare il consumo di suolo, puntando su incentivi volumetrici per la rigenerazione dell'edificato obsoleto, sul Piano della Costa e su progetti di social housing e cohousing.

Stop all'espansione frammentata orientata sulla rendita. L'obiettivo è azzerare il consumo di suolo, puntando su incentivi volumetrici per la rigenerazione dell'edificato obsoleto, sul Piano della Costa e su progetti di social housing e cohousing. 5. Futuro e Mobilità Sostenibile: Attuazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) per ridurre la dipendenza dalle auto private. Sono previsti parcheggi scambiatori (park&ride), l'estensione delle "Zone 30" e la digitalizzazione dei servizi di informazione stradale e ZTL in tempo reale.

Attuazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) per ridurre la dipendenza dalle auto private. Sono previsti parcheggi scambiatori (park&ride), l'estensione delle "Zone 30" e la digitalizzazione dei servizi di informazione stradale e ZTL in tempo reale. 6. Cura e Inclusione: L'accessibilità diventa un criterio trasversale. Il piano prevede il potenziamento delle politiche sulle diverse abilità, il contrasto allo spopolamento giovanile con centri polifunzionali aperti anche nei festivi e il rafforzamento dei presìdi sanitari territoriali.

L'accessibilità diventa un criterio trasversale. Il piano prevede il potenziamento delle politiche sulle diverse abilità, il contrasto allo spopolamento giovanile con centri polifunzionali aperti anche nei festivi e il rafforzamento dei presìdi sanitari territoriali. 7. Sviluppo Economico: Infrastrutture di supporto per il tessuto produttivo della zona industriale, valorizzazione delle produzioni tipiche locali e supporto alla transizione energetica delle imprese.

Infrastrutture di supporto per il tessuto produttivo della zona industriale, valorizzazione delle produzioni tipiche locali e supporto alla transizione energetica delle imprese. 8. Culture e Turismo di Qualità: Il documento dichiara guerra al consumo mordi-e-fuggi. La ricetta per governare il rischio overtourism prevede una governance integrata per la destagionalizzazione dei flussi, la riapertura dei cinema e dello spettacolo, un'azione coordinata di rebranding territoriale nella BAT e l'avvio di protocolli universitari stabili.

Il documento dichiara guerra al consumo mordi-e-fuggi. La ricetta per governare il rischio overtourism prevede una governance integrata per la destagionalizzazione dei flussi, la riapertura dei cinema e dello spettacolo, un'azione coordinata di rebranding territoriale nella BAT e l'avvio di protocolli universitari stabili. 9. Tutela e Sicurezza: Nessun approccio puramente coercitivo, ma una sicurezza basata sulla presenza fisica diffusa. Sarà istituito un tavolo permanente con le Forze dell'ordine, potenziato il comando di Polizia Locale e la rete di videosorveglianza e illuminazione nei punti critici.

Nessun approccio puramente coercitivo, ma una sicurezza basata sulla presenza fisica diffusa. Sarà istituito un tavolo permanente con le Forze dell'ordine, potenziato il comando di Polizia Locale e la rete di videosorveglianza e illuminazione nei punti critici. 10. Trasparenza ed Integrità: Totale applicazione della normativa anticorruzione (L. 190/2012) con un censimento globale dei processi interni, l'aggiornamento del codice di comportamento del personale e l'istituzione delle "Giornate della Trasparenza" per il controllo sociale da parte dei cittadini.

La tenuta degli equilibri finanziari, citando espressamente la complessa e delicata vicenda ereditata della discarica comunale, che impone rigore contabile per la gestione dei fondi vincolati e dei contenziosi ambientali. La capacità di attrazione di risorse esterne, resa possibile solo strutturando uffici capaci di intercettare bandi europei, nazionali e regionali. Le alleanze territoriali tramite la formula dei patti di sussidiarietà orizzontale con il Terzo Settore e l'associazionismo per la gestione comune dei beni pubblici. Il rispetto dei tempi procedurali nei tavoli di copianificazione istituzionale con la Regione Puglia, la Soprintendenza e l'Arcidiocesi.

Subito dopo il completamento degli incastri tecnici sulle commissioni e sui piani economico-finanziari, l'assise cittadina di, ha licenziato l'atto politicamente più atteso dell'intera sessione: l'approvazione del punto nr. 2 all'Ordine del Giorno riguardante le. A illustrare in aula la traiettoria dello sviluppo cittadino per i prossimi cinque anni è stato il neo-eletto sindaco, il dott. Marco Galiano, che ha definito il documento come un patto dinamico e realistico per costruire una "Città unita". Il testo convergerà direttamente all'interno del prossimo Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel PIAO, trasformando la visione elettorale in obiettivi gestionali e organizzativi vincolanti per la tecnostruttura e i dirigenti comunali.: 19 favorevoli, 11 astenuti e sono i consiglieri di opposizione che hanno apprezzato il documento e non hanno votato contro come una forma di apertura ed atto di fiducia.Il programma strategico si articola in, nate da un'attenta analisi dei punti di forza (patrimonio d'eccellenza e centralità nel sistema pugliese) e delle storiche debolezze strutturali della città:Nelle sue valutazioni conclusive, il sindaco Galiano ha chiarito che il programma non è "un libro dei sogni", poiché la sua effettiva realizzazione è subordinata astringenti:Con l'immediata eseguibilità approvata dall'aula, la Marco Galiano incassa la fiducia sul programma e avvia ufficialmente la pianificazione della Trani del futuro.