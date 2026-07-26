29 luglio 2026 | Convocato il Consiglio Comunale di Trani: capiamo insieme punto per punto un ODG ad alta densità istituzionale e scadenze finanziarie

Entriamo nei dettagli dell'ODG.

Verifiche preliminari e linee programmatiche della governance

Scadenze tributarie e stabilità finanziaria: focus su TARI e cartelle esattoriali.

"Rottamazione-quinquies"

Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

I nodi del territorio: mozioni su Ponte Lama, sicurezza e decoro.

Infrastrutture e Viabilità: Si preannuncia acceso il dibattito sulla mozione che richiede il ripristino immediato del transito veicolare su Ponte Lama, affiancato dall'attivazione dei lavori di messa in sicurezza lungo la vecchia via Trani-Bisceglie che costeggia la Statale 16bis, infrastruttura vitale di collegamento stradale tra via Croazia a Trani e via Crosta nel territorio limitrofo di Bisceglie. Il tema è caldissimo in questi giorni si è riaccesa la polemica circa lo stato dell'arte dei lavori, che dovrebbero essere completati nell'ottobre 2027, sulla carta. qui i problemi sono legati non solo alla verifica del cronoprogramma (Galiano e Angarano, sindaco di Bisceglie , si incontreranno), ma anche alla questione dei percorsi del 118, dei commercianti di zona che sono in sofferenza e dei residenti che si sentono abbandonati. Scuola e Sicurezza: All'attenzione dell'aula una mozione d'urgenza mirata a garantire la sicurezza strutturale e la razionalizzazione/ottimizzazione degli spazi didattici per gli studenti all'interno degli istituti scolastici comunali. Decoro Urbano: Presentata un'istanza per interventi urgenti di manutenzione ordinaria, pulizia e tutela del decoro urbano in Piazza Marinai d'Italia. Qui sarà senz'altro l'occasione per parlare dei recenti fatti legati alla caduta di ben 4 alberi a Trani che hanno riacceso il tema della manutenzione del verde. Contributi ed Enti Terzi: Discussione aperta sulla proposta di modifica del regolamento per la concessione di contributi e benefici economici in favore di enti pubblici e soggetti privati che operano senza scopo di lucro. Tema bollente che si aprirà ad ampia discussione, i rumors preannunciano battaglia soppratutto per quelli legati ai contributi a favore di associazioni. Dibattito Nazionale: L'aula sarà chiamata a pronunciarsi in merito all'ordine del giorno inerente le iniziative a sostegno della sospensione dell'iter delle pre-intese relative alla legge sull'Autonomia Differenziata (L. 86/2024).

Sanatoria delle passività: i debiti fuori bilancio.

Trasparenza: Tutti gli atti e i fascicoli istruttori relativi ai punti all'ordine del giorno sono depositati e consultabili (anche su supporto informatico CD) presso la Segreteria Generale del Comune ai sensi dell'art. 41 del Regolamento.

Tutti gli atti e i fascicoli istruttori relativi ai punti all'ordine del giorno sono depositati e consultabili (anche su supporto informatico CD) presso la Segreteria Generale del Comune ai sensi dell'art. 41 del Regolamento. Emendamenti: Gli emendamenti formali alle proposte di deliberazione devono essere presentati via PEC o direttamente presso l'Ufficio di Presidenza entro e non oltre il secondo giorno precedente la data della prima convocazione. PDF

Gli emendamenti formali alle proposte di deliberazione devono essere presentati via PEC o direttamente presso l'Ufficio di Presidenza entro e non oltre il secondo giorno precedente la data della prima convocazione. PDF Partecipazione: In adempimento ai principi di pubblicità, i cittadini potranno seguire i lavori dell'aula in diretta streaming collegandosi al sito della Città di Trani su trani.consiglicloud.it.

Il Presidente del Consiglio Comunale della Città di Trani, l'Avv. Fabrizio Ferrante, ha formalmente convocato una nuova sessione ordinaria della massima assemblea cittadina. L'appuntamento per l'apertura dei lavori è fissato perLa convocazione, strutturata per gestire una discussione approfondita, prevede una potenziale estensione dei lavori oltre la mezzanotte e fissa sin d'ora una seconda convocazione per venerdì 31 luglio 2026 al medesimo orario, qualora si rendesse necessario esaurire gli argomenti residui. Si prospetta una sessione particolarmente intensa, caratterizzata da un ordine del giorno composto da ben 22 proposte di deliberazione importanti in questa fase d' avvio dell'Amministrazione di Marco Galiano.L'apertura dei lavori consiliari sarà segnata da un passaggio dal forte peso specifico sul piano regolamentare e dello status degli amministratori: l'aula sarà chiamata a pronunciarsi in merito alla contestazione di una condizione di incompatibilità a carico di un consigliere comunale, formulando le opportune determinazioni ai sensi dell'articolo 69, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000).Superato questo snodo di verifica, la seduta assumerà una chiara valenza strategica con l'attesa presentazione ufficiale delle(Proposta 63.2026). A stretto giro, il Consiglio definirà formalmente la composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti con l'attribuzione dei relativi seggi e la nomina dei rispettivi componenti, riavviando a pieno regime i motori dell'attività istruttoria dell'ente, questo punto riviene dall'ODG del precedente Consiglio Comunale del 16/07. La composizione delle varie commissioni non è argomento di poco conto, basti pensare alle forti tensioni creatisi nel cdx tranese in occasione della nomina dei componenti della Commissione Elettorale quando il voto decisivo di Michele Centrone (Trani Libera) non consentì a Raffaella Merra (Lista Guarriello) di stessa area politica di essere eletta.La componente economica dell'ordine del giorno rappresenta uno dei blocchi più rilevanti per l'amministrazione municipale e per la cittadinanza. Di primissimo piano è l'esame e la presa d'atto del, strutturato sulla scorta delle complesse direttive del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) definito dall'autorità nazionale ARERA. Questa presa d'atto farà da preludio immediato alla votazione decisiva sulle tariffe e sulle agevolazioni applicabili alla. Anche qui si preannunciano tensioni alla luce di un sensibilità cittadina che non riesce a comprendere come a fronte di percentuali di raccolta differenziata alta (oltre il 70%) la tassa continui a salire, l'attesa è per le agevolazioni che saranno approvate sulla tariffa.. Sul fronte della riscossione e del supporto ai contribuenti, l'assise voterà il provvedimento per l'adesione formale del Comune di Trani alla procedura didelle cartelle esattoriali (introdotta ai sensi della L. n. 199/2025 e del D.L. 38/2026 convertito con L. 88/2026), agevolando i cittadini nella regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse, il provvedimento è importante, darebbe fiato a famiglie ed imprese. Contestualmente, si delibererà sull'esercizio della facoltà di riaffidamento delle somme discaricate all'Agenzia delle Entrate Riscossione e si procederà all'adozione dell'atto quadro sullae del connesso assestamento generale dello stato di attuazione dei programmi.uno degli adempimenti più importanti, delicati e tassativi nella vita finanziaria e politica di un Comune (regolato in Italia dall'articolo 193 del Testo Unico degli Enti Locali - TUEL).. Per comprendere la sua importanza, bisogna immaginare il bilancio di previsione comunale come una bilancia che, per legge, deve sempre stare in perfetto pareggio: le spese correnti (personale, bollette, servizi sociali, manutenzioni) devono essere interamente coperte dalle entrate certe (tasse locali, trasferimenti dello Stato, tariffe dei servizi). Ecco perché questo passaggio istituzionale, inserito anche nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Trani, è di fondamentale importanza. Si pensi solo che la legge è severissima: se un Comune non approva la delibera di salvaguardia degli equilibri entro il 31 luglio, scatta una diffida da parte del Prefetto. Se l'ente continua a non provvedere, il Ministero dell'Interno ha il potere di sciogliere il Consiglio Comunale e inviare un Commissario Prefettizio, facendo cadere l'amministrazione in carica.La seconda parte della convocazione lascerà ampio spazio alle mozioni presentate dai componenti dell'assemblea, toccando questioni di stringente attualità locale:In coda all'elenco dei lavori, si inserisce la consueta serie di provvedimenti di regolarizzazione contabile. Il Consiglio esaminerà ben otto distinte proposte per il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL, derivanti da sentenze esecutive di condanna emesse dal Giudice di Pace di Trani. L'ultimo provvedimento del blocco riguarderà una vertenza di rilievo emessa dal Tribunale di Trani nei confronti del creditore istituzionale Banca Farmafactoring S.p.A.