Tentato furto in via Don Nicola Ragno a Trani: incastrati dalle telecamere

tl@

La scia di segnalazioni non si arresta e la mappa dell'emergenza criminalità a Trani si arricchisce purtroppo di un nuovo, preoccupante capitolo. Questa volta l'allarme arriva da, dove i residenti segnalano l'ennesimo tentativo di effrazione, sventato solo per un soffio. A documentare l'accaduto sono state le immagini di un sistema di videosorveglianza privato, che ha ripreso nitidamente l'azione di due soggetti in evidente perlustrazione all'interno di un condominio. I due malviventi hanno preso di mira appartamenti della zona, mettendo in atto una tecnica tanto semplice quanto insidiosa, ormai consolidata tra i topi d'appartamento.Dall'analisi dei filmati si evince chiaramente il loro modus operandi: i soggetti si avvicinano all'obiettivo e bussano con insistenza alla porta, un espediente utilizzato per verificare con certezza l'eventuale presenza dei proprietari all'interno dell'abitazione. Constatato il silenzio e convinti che la casa fosse vuota, i due hanno immediatamente dato inizio alle manovre di scasso per forzare l'ingresso. Solo un imprevisto o il timore di essere scoperti ha spinto la coppia di ladri a desistere e a dileguarsi rapidamente, lasciando però dietro di sé i segni del tentato colpo e l'ennesima scia di paura tra i condomini.Il video e i fotogrammi che ritraggono i due individui sono a disposizione degli inquirenti per i rilievi del caso. L'episodio di via Don Nicola Ragno conferma purtroppo il quadro di "psicosi collettiva" che sta stringendo la città in queste settimane e rimarca l'assoluta necessità di quel tavolo tecnico con le Forze dell'Ordine già sollecitato dal Sindaco Galiano e dall'Assessore alla Tutela Mino Di Lernia. Nel frattempo, il passaparola tra i residenti viaggia veloce sui canali social e nelle chat di quartiere, accompagnato dal consueto e vigoroso appello: massima allerta e denunce immediate al minimo rumore o presenza sospetta nei pressi dei portoni.