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Allerta meteo, la villa comunale di Trani chiude alle 20.30

Provvedimento disposto in via precauzionale a causa del rischio temporali

Trani - giovedì 23 luglio 2026 18.38
A causa dell'allerta meteo diramata per il territorio di Trani per rischio temporali, il Comune di Trani ha disposto la chiusura anticipata della villa comunale nella serata di oggi. L'area verde cittadina sarà chiusa al pubblico a partire dalle ore 20.30, come misura precauzionale per tutelare la sicurezza dei cittadini in considerazione delle condizioni meteorologiche previste.
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