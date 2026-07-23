“Sfumature di Santità”: a Trani la seconda serata di Azione Cattolica tra fede e cultura

Come ogni anno, il Settore Adulti dell'Azione Cattolica diocesana ha organizzato le serate estive di AC tra Fede e Cultura, impreziosite in questa edizione dalla collaborazione e dalla presenza dei giovani. La prima serata si è tenuta a Barletta, presso la Chiesa di San Michele, lunedì 6 luglio alle ore 20.00. Dopo un momento di preghiera iniziale a cura dell'assistente diocesano unitario Mons. Giuseppe Pavone, la riflessione, centrata sugli scritti di Piergiorgio Frassati, è stata arricchita dall'attualizzazione dei giovani e dall'intervento di Luigi Lanotte sulla vita gioiosa e caritatevole del santo. L'incontro è proseguito con il racconto di Beppe Santo sulla fede popolare legata alla Chiesa di San Michele nella quale è ubicata la mostra fotografica di Padre Raffaele Di Bari, missionario comboniano barlettano ucciso in odium fidei nel 2000. Le conclusioni con la risonanza di alcuni brani dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV sono state affidate a don Francesco Lattanzio, assistente diocesano del settore Giovani.Il prossimo appuntamento di "Sfumature di Santità" sarà venerdì 24 Luglio alle ore 19.30 presso la Chiesa del Miracolo Eucaristico, sita in via Attilio Lagalante, 15 a Trani.«Sono invitati a partecipare i responsabili parrocchiali e diocesani, gli animatori, gli educatori, gli adulti, i giovani e tutti gli amici interessati a vivere insieme una serata speciale per conoscere e approfondire la santità del giovane Carlo Acutis riscoprendo il legame con il nostro territorio e la preziosa bellezza del Miracolo Eucaristico che abita la città di Trani e la nostra diocesi - si legge in una comunicazione dell'Azione Cattolica Diocesana a firma di Don Giuseppe Pavone, Assistente unitario dell'Azione Cattolica, Maria Lanotte, Presidente diocesana di AC; Angela Macchia e Giuseppe Cacamo, Vicepresidenti del Settore Adulti di AC; Carlo Petrignani e Lucia Maddalena Ceto Vicepresidenti del Settore Giovani di AC - Si prega di dare ampia diffusione nei gruppi parrocchiali»