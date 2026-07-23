Palazzo delle Arti Beltrani inaugura la sezione “Teatro d’Autore” 2026: le ossessioni poetiche di Angelo Mellone vibrano sotto il cielo di San Lorenzo

Più di 200 vini, 50 stand, 15 chef pugliesi e l'ospite internazionale Giovanni Scaraggi di Atene hanno animato la serata del decennale

Cibo pugliese, musica argentina e culture da ogni parte del mondo si incontrano nel centro storico di Trani. Al via anche i seminari con i maestri.

Speciale

Venerdì 3 luglio il debutto al Vecchio e il Mare, con protagonisti Silvano Santacroce e Manuel Severino in "Ri-comincio da Due", omaggio a Pino Daniele e Massimo Troisi