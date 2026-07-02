A Trani di scena il Teatro in riva al mare con "Sipario & Sapori"

Arriva a Trani "Sipario & Sapori", una serata che fonde spettacolo dal vivo ed esperienza enogastronomica in una cornice unica: quella del vecchio e il mare. Il primo appuntamento è fissato perlocale affacciato sul mare che da questa data diventa palcoscenico di una rassegna pensata per intrecciare cultura, intrattenimento e convivialità. L'idea alla base di "Sipario & Sapori" è semplice quanto suggestiva: ogni serata unirà un momento teatrale o musicale a una proposta legata al gusto, trasformando la cena o un drink in un'esperienza immersiva, dove il pubblico potrà godersi uno spettacolo dal vivo, con il mare come sfondo naturale.A inaugurare il nuovo ciclo di appuntamenti saranno Silvano Santacroce e Manuel Severino, che porteranno in scena "Ricomincio da Due", lo spettacolo che rende omaggio a due delle icone più amate della musica e del cinema italiano: Pino Daniele e Massimo Troisi. Un mix di musica e teatro che ripercorre l'eredità artistica e umana di due figure capaci, ciascuna nel proprio linguaggio, di raccontare con autenticità la propria terra e la propria epoca, lasciando un segno profondo nella cultura popolare italiana. Per la prima serata di "Sipario & Sapori" il pubblico potrà quindi rivivere le atmosfere e le emozioni legate al songwriting napoletano di Pino Daniele e alla comicità intelligente e malinconica di Massimo Troisi, in un contesto che unisce la suggestione del palco a quella di una tavola con vista sul mare. Con "Sipario & Sapori", Trani si conferma luogo ideale per eventi che intrecciano arte e territorio: la suggestione del centro storico e del porto cittadino si arricchisce ora di un nuovo spazio di incontro tra musica, teatro e buona cucina, pensato per regalare al pubblico serate diverse dal solito, all'insegna dell'emozione e della convivialità.L'evento è gratuito. Si richiede la prenotazione.