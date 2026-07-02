Domenico Briguglio
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Il Parlamento della Legalità Internazionale nomina Domenico Briguglio responsabile per Puglia e Bat

Legalità e impegno civile: riconoscimento nazionale per il Consigliere Comunale

Trani - giovedì 2 luglio 2026 8.54 Comunicato Stampa
Dal Parlamento della Legalità Internazionale arriva un importante riconoscimento per Trani. Il consigliere comunale Domenico Briguglio è stato nominato Collaboratore di Presidenza per la Regione Puglia e la Bat, un incarico che premia il suo impegno nella promozione della cultura della legalità e della giustizia sociale. La nomina è stata ufficializzata durante le celebrazioni del 25° anniversario dell'associazione, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose. Di seguito il comunicato stampa integrale.

Il dott. Briguglio responsabile regionale del Parlamento della Legalità
Il Parlamento della Legalità Internazionale E.T.S. ha ufficializzato la nomina del dott. Domenicana Briguglio a Collaboratore di Presidenza per la Regione Puglia e per la Bat. Una nomina importante nel segno della legalità sancita durante il 25^ anniversario del "Parlamento della Legalità Internazionale" celebrato presso la sede sociale di Monreale in Sicilia. Venticinque anni da quando il giudice Antonino Caponnetto, nel 2001, decise di sostenere il progetto accettando l'incarico di presidente onorario. Il conferimento, siglato lo scorso 26 giugno 2026 presso la Sede di Presidenza a Monreale dal Presidente Prof. Nicolò Mannino, non è un semplice atto formale, ma il coronamento di un cammino improntato ai valori più alti della solidarietà, della giustizia sociale e della tutela dei diritti umani. "Un grande onore per la nostra città, un impegno concreto e continuo da parte di chi crede nella giustizia e nella legalità - ha dichiarato il coordinatore Domenico Briguglio già presidente del Centro Studi "don Riccardo Zingaro" di Andria e neo eletto consigliere comunale di Trani. Un riconoscimento che arriva all'indomani di una serie di incontri tenuti dal Prof. Niccolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale proprio a Molfetta e a Trani. Alla cerimonia in terra siciliana hanno partecipato oltre al presidente Nicolò Mannino e al vice Salvatore Sardisco l'assessore Bartolo Belmonte in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Monreale, il prefetto Renato Cortese, il sindaco di Palermo Roberto La Galla, Claudio Ricci, già sindaco di Assisi, il col. Giancarlo Mignone, capo dell'ufficio armamenti dello Stato maggiore della difesa, mons. Michele Pennisi, guida spirituale del Parlamento della Legalità. "La legalità è il linguaggio della libertà e della dignità della persona", ha dichiarato nel suo intervento il presidente, Nicolò Mannino. Per Il dott. Domenico Briguglio si tratta di un alto riconoscimento in linea con l'incarico di assessore alla sicurezza del territorio svolto in questi mesi a Trani. Di seguito la motivazione ufficiale dell'attestato firmato dal Prof. Nicolò Mannino e consegnato al dott. Briguglio. "Per il costante zelo a favore di una cultura della vita manifestato nel servizio svolto con dedizione dando sempre quel supporto perché la dignità della vita si esprimesse sempre al meglio".

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