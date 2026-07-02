Giunta Galliano, troppo tempo per le trattative: Trani resta in attesa

A un mese dalle elezioni amministrative di Trani, ci troviamo in una fase di attesa e incertezza. Il sindaco Galliano, insieme ai partiti, sta delineando una potenziale giunta che, pur ancora non ufficiale, si sta strutturando attorno a figure come, già vicesindaco e primo degli eletti, Paola Valente, esponente di Italia Viva, e altre personalità come(ose servisse il nome di una donna),o diretta promanazione dell'ex assessore, la dott.. Per Avs ci sarà. Tuttavia, dopo un mese dalle urne, non abbiamo ancora una giunta completa, e questo è un segnale poco rassicurante. Di solito, una squadra di governo arriva rapidamente dopo le elezioni, proprio per dare stabilità e dare un segnale chiaro ai cittadini.Invece, questo tira e molla, questo continuo confronto tra le forze politiche, rischia di trasformarsi in un boomerang per la credibilità della nuova amministrazione. In particolare, il ruolo di Laurora è cruciale: con il maggior numero di consensi, potrebbe trovarsi, suo malgrado, escluso dal consiglio comunale, qualora vi fossero spostamenti in giunta. È un paradosso, ma è il riflesso di un momento politico che ha bisogno di stabilità, di scelte chiare, e di un equilibrio tra rappresentanza partitica e competenza. Se la giunta ritarda ulteriormente, rischia di compromettere la fiducia che i cittadini hanno riposto in questo "rinnovamento".In tutto questo c'è la figura di Fabrizio Ferrante che, da secondo più suffragato, sarà il nuovo presidente del Consiglio comunale. A proposito del primo Consiglio, rischia di slittare a causa di un "piccolo permesso da lavoro" che si è preso proprio il Primo Cittadino, che dopo le fatiche elettorali e Battiti ha deciso di staccare per qualche giorno.