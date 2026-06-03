Elly Schlein
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Maltempo a Trani, cambia sede l'incontro con Marco Galiano ed Elly Schlein

L'appuntamento delle 20.30 è confermato ma si terrà al Comitato Elettorale di via Mario Pagano 244

Trani - mercoledì 3 giugno 2026 14.12
A causa delle condizioni meteo sfavorevoli, l'incontro politico con Marco Galiano ed Elly Schlein si terrà regolarmente alle ore 20:30, ma non più in Piazza Libertà. L'evento si sposta al coperto presso il Comitato Elettorale, in Via Mario Pagano 244. È stato invece annullato il momento del "casa per casa", inizialmente previsto in Piazza Dante per le ore 18:30. L'appuntamento per i sostenitori e i cittadini è pertanto confermato alle ore 20:30 nella sede di Via Mario Pagano.
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