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Sicurezza a Trani, la reattività di Palazzo di Città: il Sindaco Galiano e l'Assessore Di Lernia convocano un tavolo con le Forze dell'Ordine

La nota giunge a stretto giro dopo le crescenti preoccupazioni dei cittadini, dimostrando un'immediata attenzione al dossier sicurezza. Un segnale di prontezza istituzionale che punta a blindare il territorio in sinergia con le autorità competenti

Trani - mercoledì 22 luglio 2026 11.56
Davanti all'escalation di furti e segnalazioni che ha interessato diversi quartieri della città nelle ultime settimane, la risposta di Palazzo di Città non si è fatta attendere. Con una reattività che rileva la forte determinazione nel voler affrontare subito le criticità del territorio, la nuova Amministrazione Comunale ha deciso di stringere i tempi e mettere al centro dell'agenda politica la tutela dei tranesi. Il Sindaco Marco Galiano e l'Assessore Mino Di Lernia hanno infatti annunciato l'imminente richiesta di un tavolo di confronto ufficiale con i vertici delle Forze dell'Ordine: "Un passo decisivo non solo per presentare il nuovo organo di governo, ma per anticipare — dicono da Palazzo di Città - alla luce dei recenti fatti di cronaca — una strategia comune, sinergica e capillare a difesa dei cittadini e delle loro proprietà."
  • Di seguito, il testo integrale del comunicato stampa diffuso da Palazzo di Città: Sicurezza in città: il Sindaco Galiano e l'Assessore Di Lernia chiederanno un incontro con le Forze dell'Ordine

In relazione alle recenti notizie riguardanti il tema della sicurezza in città, il Sindaco della Città di Trani, Marco Galiano, e l'assessore Mino Di Lernia annunciano che, nei prossimi giorni, sarà formalmente richiesta una riunione con le Forze dell'Ordine per un confronto sullo stato della sicurezza del territorio e sulle principali criticità emerse. Si precisa che la richiesta di questo incontro era già stata programmata nell'ambito delle prime attività della nuova Amministrazione, con l'obiettivo di presentarsi ufficialmente alle Forze dell'Ordine come nuovo organo di governo e avviare un percorso di confronto e collaborazione istituzionale. L'Amministrazione ritiene fondamentale instaurare fin da subito un dialogo diretto e costante con tutte le istituzioni competenti, nell'ottica di una collaborazione efficace a tutela della comunità. Le recenti vicende riportate dagli organi di informazione rendono ancora più attuale e opportuno anticipare questo momento di confronto, che rappresenterà l'occasione per fare il punto sulla situazione cittadina, ascoltare le valutazioni delle autorità competenti e condividere le azioni che potranno essere intraprese nell'interesse della sicurezza dei cittadini. L'Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a mantenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza, nella consapevolezza che solo attraverso una sinergia costante tra istituzioni e Forze dell'Ordine sia possibile garantire risposte efficaci alle esigenze della comunità.

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