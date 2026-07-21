Emergenza vento a Trani: chiusa la Villa Comunale, scattano i controlli sul verde pubblico

In seguito alle violentissime raffiche di vento che stanno sferzando Trani, Palazzo di Città ha emesso un avviso di emergenza disponendo l'immediata chiusura della Villa Comunale per ragioni di sicurezza. L'Amministrazione comunale ha fatto sapere di essere già in stretto contatto con la ditta incaricata della manutenzione del verde. Nelle prossime ore sono previsti interventi mirati sia per rimuovere alcuni alberi caduti a causa del maltempo (che fortunatamente non hanno provocato particolari danni), sia per verificare altre situazioni critiche segnalate sul territorio. Da Palazzo di Città non si escludono ulteriori provvedimenti restrittivi qualora le condizioni meteo dovessero peggiorare. Il Comune rivolge un appello accorato a tutta la cittadinanza, invitando tutti a prestare la massima prudenza e ad evitare assolutamente di sostare all'aperto nei pressi di alberi, parchi, viali alberati, impalcature e strutture temporanee.