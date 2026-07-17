Ultim'ora | Calice di San Lorenzo – IX Edizione: annullata la manifestazione prevista a Trani il 7 e 8 agosto 2026

Aziende vitivinicole aderenti: Carpenterie, Rivera, Marmo, Tormaresca, Cantine san Marzano, Torrevento, Crifo, Angarano, Botta, Cirillo, Le Vigne di San Marco, Lanzolla, Angiuli, Borgo Turrito, Alicino, Fiorentino, Bio Bonizio, AutnotAut, Sacco Vignaioli, Sorelle Pepe, Spagnoletti Zeuli, Agri Girardi, Tenute Bradascio, Tenute Tre aPini, Monsellato, Belluogo, Teanum, La Strada dei Vini DOC Castel del Monte, Bardulia, Palesi, Lamonarca, I Vini Top e Cibus di Vinum.

Carpenterie, Rivera, Marmo, Tormaresca, Cantine san Marzano, Torrevento, Crifo, Angarano, Botta, Cirillo, Le Vigne di San Marco, Lanzolla, Angiuli, Borgo Turrito, Alicino, Fiorentino, Bio Bonizio, AutnotAut, Sacco Vignaioli, Sorelle Pepe, Spagnoletti Zeuli, Agri Girardi, Tenute Bradascio, Tenute Tre aPini, Monsellato, Belluogo, Teanum, La Strada dei Vini DOC Castel del Monte, Bardulia, Palesi, Lamonarca, I Vini Top e Cibus di Vinum. Aziende gastronomiche e street food: Chef Dino Garofalo (Cuoppo Napoletano), Chef Dino Perrone (Show Cooking), Peschef, QueenPuglia, Truck Il Giullare, Antica Salumeria e Gastronomia.

Chef Dino Garofalo (Cuoppo Napoletano), Chef Dino Perrone (Show Cooking), Peschef, QueenPuglia, Truck Il Giullare, Antica Salumeria e Gastronomia. Oleifici e produttori olivicoli: Mercadante, De Niso, Oro di Trani, La Strada dell'Olio Castel del Monte, Lamacupa, Associazione La Coratina e Agricola Lamonarca.

La decisione giunge al termine di un percorso organizzativo durato oltre sei mesi, reso progressivamente insostenibile da una gestione che l'Associazione definisce incerta e contraddittoria da parte del Comune di Trani. Dopo una lunga fase di pianificazione condivisa, si sono susseguite continue criticità legate alla disponibilità delle date, all'utilizzo delle piazze, alle concomitanze con altri eventi, alle priorità attribuite alle richieste, oltre a ritardi e disguidi negli uffici competenti. Una serie di problematiche che ha imposto ripetute rimodulazioni del progetto, mai definitivamente superate, nonostante la piena disponibilità dell'Associazione a ridurre persino la manifestazione a un'unica giornata, quella del 7 agosto. Comunicazioni tardive, spesso esclusivamente verbali e giunte all'ultimo momento, hanno finito per compromettere irrimediabilmente mesi di lavoro, alimentando la convinzione che Calice di San Lorenzo non rientri più tra le priorità dell'attuale Amministrazione Comunale, mentre sembrano prevalere interessi orientati verso altre manifestazioni.L'Associazione esprime il proprio rammarico e porge le più sincere scuse a tutti coloro che avevano creduto e investito nell'iniziativa. Un sentito ringraziamento va all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, al GAL, all' ANPS, a Tentazioni Pugliesi, all' Info Point Turenum, ai partner istituzionali e a tutte le aziende che avevano aderito all'evento.inoltre alle aziende sociali coinvolte, Il Giullare e WineAut, agli oltre 100 collaboratori e volontari che avevano già garantito la propria disponibilità, a tutti i fornitori, agli artisti, ai DJ, ai gruppi di musica popolare, agli artisti di strada, a "I Pianeti di Luce" e a tutti coloro che avevano contribuito alla realizzazione del programma.: tutti i visitatori che avevano già acquistato i ticket online saranno tempestivamente rimborsati; i contratti sottoscritti con i fornitori saranno rispettati nei limiti e alle condizioni previste; le aziende che avevano già conferito le proprie forniture di vino riceveranno quanto dovuto secondo gli accordi intercorsi.Sei lunghi mesi di lavoro, nove edizioni costruite con impegno crescente e una manifestazione divenuta negli anni uno degli appuntamenti più attesi dell'estate tranese vengono oggi cancellati. Una decisione che lascia profonda amarezza, soprattutto alla luce del fatto che, mentre numerose altre iniziative hanno ricevuto autorizzazioni e sostegno, Calice di San Lorenzo è rimasta l'unica grande manifestazione esclusa, senza che siano mai state fornite motivazioni chiare e definitive.Come è possibile che il Comune di Trani, partner istituzionale della manifestazione anche in questa edizione con accordi sottoscritti e fortemente sostenuti dall'allora Sindaco Amedeo Bottaro, che aveva sempre definito Calice di San Lorenzo un fiore all'occhiello dell'estate tranese, abbia oggi scelto di interrompere questo percorso senza alcuna reale condivisione né spiegazione?.