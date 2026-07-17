Politica
Futuro Nazionale Barletta raggiunge 400 iscritti: si rafforza il progetto sul territorio
«Un risultato che rappresenta un segnale di crescita e di fiducia verso un progetto politico e civico sul territorio»
BAT - venerdì 17 luglio 2026 17.01 Comunicato Stampa
Il traguardo testimonia la volontà di un numero sempre maggiore di cittadini di partecipare attivamente alla costruzione di una comunità fondata su valori quali condivisione, impegno e responsabilità. Un percorso che continua a consolidarsi grazie al contributo di donne e uomini che hanno scelto di aderire e sostenere un'iniziativa orientata alla valorizzazione di Barletta e del territorio.
«Il raggiungimento di 400 iscritti – dichiara Vito Filannino – è un risultato che ci rende orgogliosi e, soprattutto, ci responsabilizza. È la dimostrazione che sempre più persone credono in un progetto costruito con serietà, presenza sul territorio e ascolto. Il nostro ringraziamento va a ciascun iscritto che ha scelto di condividere questo percorso. Continueremo a lavorare con determinazione per coinvolgere nuove energie e dare risposte concrete alla nostra comunità.»
Futuro Nazionale Barletta conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative, momenti di confronto e attività finalizzate alla crescita della città, con l'obiettivo di rafforzare una partecipazione sempre più ampia e consapevole.
«Il raggiungimento di 400 iscritti – dichiara Vito Filannino – è un risultato che ci rende orgogliosi e, soprattutto, ci responsabilizza. È la dimostrazione che sempre più persone credono in un progetto costruito con serietà, presenza sul territorio e ascolto. Il nostro ringraziamento va a ciascun iscritto che ha scelto di condividere questo percorso. Continueremo a lavorare con determinazione per coinvolgere nuove energie e dare risposte concrete alla nostra comunità.»
Futuro Nazionale Barletta conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative, momenti di confronto e attività finalizzate alla crescita della città, con l'obiettivo di rafforzare una partecipazione sempre più ampia e consapevole.