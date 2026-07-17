A Trani torna il vernacolo: domenica in scena la commedia del Maestro Enzo Guacci

La tradizione e la cultura popolare tornano a riempire le piazze della città con la rassegna "Tranensis con Enzo", un ciclo di appuntamenti dedicato alle indimenticabili commedie in vernacolo tranese scritte dal maestroL'appuntamento da non perdere è per domenica 19 luglio, alle ore 19:30, nella suggestiva cornice di Piazza Tomaselli a Trani. Per l'occasione andrà in scena la divertentissima commedia dal titolo emblematico: «…na' famigghie d' quàiette raute!». Sarà una serata speciale all'insegna delle risate, del recupero dell'identità locale e del divertimento genuino.