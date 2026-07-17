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A Trani torna il vernacolo: domenica in scena la commedia del Maestro Enzo Guacci
Domenica 19 luglio in Piazza Tomaselli va in scena la divertente commedia "…na’ famigghie d’ quàiette raute!" per una serata tra risate, identità locale e cultura popolare
Trani - venerdì 17 luglio 2026 15.33
La tradizione e la cultura popolare tornano a riempire le piazze della città con la rassegna "Tranensis con Enzo", un ciclo di appuntamenti dedicato alle indimenticabili commedie in vernacolo tranese scritte dal maestro Enzo Guacci. L'appuntamento da non perdere è per domenica 19 luglio, alle ore 19:30, nella suggestiva cornice di Piazza Tomaselli a Trani. Per l'occasione andrà in scena la divertentissima commedia dal titolo emblematico: «…na' famigghie d' quàiette raute!». Sarà una serata speciale all'insegna delle risate, del recupero dell'identità locale e del divertimento genuino. La cittadinanza è invitata a partecipare per riscoprire insieme il fascino e l'ironia del dialetto tranese.