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Ambiente

AMIU Trani | In corso il posizionamento sul territorio di 140 campane per la raccolta del vetro

Il progetto rientra nella missione 2 del PNRR relativa al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urban

Trani - venerdì 17 luglio 2026 7.18 Comunicato Stampa
Comune di Trani e AMIU S.p.A. informano la cittadinanza che sono attualmente in corso le operazioni di posizionamento di n. 140 campane per la raccolta degli imballaggi in vetro sul territorio comunale (di seguito il link da cui è possibile consultare mappa ed elenco delle postazioni comunque soggetto a possibili modifiche e/o variazioni https://amiutrani.it/mappa-campane-vetro). Il progetto rientra nella missione 2 del PNRR relativa al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani le cui attività sono finalizzate al miglioramento complessivo delle performance di raccolta differenziata attraverso l'introduzione di campane smart per il vetro. Al termine del posizionamento e all'esito del collaudo tecnico saranno rese note, tramite un'apposita campagna informativa, le modalità di utilizzo delle campane del vetro da parte degli utenti. Si invitano i cittadini, in questa fase, a non conferire alcun rifiuto nelle campane o nelle vicinanze. Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare AMIU S.p.A. tramite il Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 o scrivendo all'indirizzo info@amiutrani.it
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