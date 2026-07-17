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Trani celebra Sant’Anna: presentato il programma dei solenni festeggiamenti 2026

Il 17 luglio l'inizio della Novena, il 26 luglio la processione

Trani - venerdì 17 luglio 2026
La Confraternita di Sant'Anna, presenta il programma dei Solenni Festeggiamenti in onore di Sant'Anna, in programma dal 17 al 27 luglio 2026.

Undici giorni di intensa spiritualità, tradizione e condivisione accompagneranno la comunità parrocchiale e l'intera città verso la festa della Beata Vergine Maria, figura simbolo di fede, famiglia, speranza e amore.

Il percorso prenderà il via, venerdì 17 luglio con l'inizio della Solenne Novena, durante la quale ogni giornata sarà dedicata a una particolare riflessione sulla figura di Sant'Anna attraverso la recita del Santo Rosario, la preghiera alla Santa e la Celebrazione Eucaristica.

Il programma della Novena

Venerdì 17 luglio
"Sant'Anna, esempio di Santità"
Celebrazione inaugurale della Novena con la partecipazione delle realtà ecclesiali del territorio e la benedizione del Crocifisso restaurato della Confraternita.

Sabato 18 luglio
"Sant'Anna, porto della salvezza"
Celebrazione dedicata al ricordo dei Confratelli e delle Consorelle defunti, con Adorazione Eucaristica.

Domenica 19 luglio
"Sant'Anna, protettrice delle donne in attesa"
Santa Messa dedicata alle donne in gravidanza.

Lunedì 20 luglio
"Sant'Anna, strumento dello Spirito e della Fede"
Celebrazione con accoglienza e vestizione dei nuovi Confratelli e Consorelle.

Martedì 21 luglio
"Sant'Anna, madre degli infermi"
Celebrazione con la partecipazione delle associazioni di volontariato sanitario e raccolta alimentare per la Caritas parrocchiale.

Mercoledì 22 luglio
"Sant'Anna, ideale di femminilità"
Celebrazione Eucaristica animata dalla Pia Associazione Femminile di Sant'Anna.

Giovedì 23 luglio
"Sant'Anna, protettrice delle partorienti"
Celebrazione di ringraziamento per il dono della maternità.

Venerdì 24 luglio
"Sant'Anna, aiuto di chiunque ti invochi"
Celebrazione dedicata alle donne che desiderano il dono della maternità.

Sabato 25 luglio
"Sant'Anna, nonna del nostro Salvatore"
Benedizione dei nonni e dei nipoti, Gran Concerto Bandistico "P. Mascagni" di Trani ed esecuzione delle tradizionali marce sinfoniche in onore della Santa.

Domenica 26 luglio – Festa di Sant'Anna

La giornata centrale dei festeggiamenti sarà caratterizzata da numerose Celebrazioni Eucaristiche sin dalle prime ore del mattino.

Alle 19:30 prenderà il via la Solenne Processione del simulacro di Sant'Anna per le vie della città, accompagnata dal Gran Concerto Bandistico "P. Mascagni" di Trani.

Al termine della processione, presso il Molo San Nicola, si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico, momento conclusivo della giornata di festa.

Lunedì 27 luglio

Alle ore 19:00 sarà celebrata la Santa Messa di ringraziamento per tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dei festeggiamenti.

Fede e solidarietà

Anche quest'anno la festa sarà accompagnata da importanti iniziative di solidarietà, con la raccolta alimentare destinata alla Caritas della Parrocchia San Giovanni Battista e la raccolta sangue promossa in collaborazione con AVIS e FIDAS, segno concreto di una fede che si traduce in servizio verso il prossimo.

La Confraternita di Sant'Anna invita tutta la cittadinanza a prendere parte ai solenni festeggiamenti, vivendo insieme giorni di preghiera, devozione e condivisione che continuano a rappresentare una delle tradizioni religiose più sentite e significative della città di Trani.
  • Festa di Sant'Anna
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