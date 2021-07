Solennità di Sant'Anna, per il secondo anno consecutivo niente festa e spettacolo pirotecnico

Ore 06.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Michele Cirillo, Parroco e Padre Spirituale; Ore 08.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Michele Torre, Parroco di San Francesco in Trani (BT); Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Saverio Pellegrino, parroco di San Francesco; Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Francesco La Notte, parroco di San Giuseppe. A seguire Supplica a Sant'Anna; Ore 19.30 Celebrazione Eucaristica sul piazzale antistante la chiesa di San Giovanni, presieduta da don Francesco Mastrulli, cancelliere dell'arcidiocesi di Barletta, Trani, Bisceglie. Durante la celebrazione vestizione delle nuove consorelle e confratelli.

Oggi la Chiesa festeggia la solennità liturgica di Sant'Anna, protettrice delle madri e partorienti. Per il secondo anno consecutivo, per via delle restrizioni anti covid, a Trani non si svolgeranno la tradizionale processione per le vie della città e l'atteso spettacolo pirotecnico.Di seguito il programma odierno: