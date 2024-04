20 anni di relazioni: il compleanno del gruppo Scout di Trani

Il Gruppo Scout Trani 2 è lieto di annunciare il suo ventesimo anniversario, un traguardo significativo che sarà celebrato con un evento straordinario intitolato "20 anni di relazioni".L'evento avrà luogo presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Trani, sede del Gruppo, e sarà un'occasione per riunire vecchie e nuove generazioni di Scout in due giornate indimenticabili.Nato nel 2004 per volontà di Don Tommaso Palmieri, il Trani 2 prosegue ininterrottamente le proprie attività verso la Comunità da allora. Al fine di celebrare questo importante traguardo, anche grazie al supporto del proprio Assistente Ecclesiastico Don Vincenzo Giannico, il Gruppo Scout Trani 2 organizzerà una vera e propria Città Scout, una straordinaria manifestazione che riflette lo spirito di comunità, amicizia e impegno che ha caratterizzato il Gruppo in questi vent'anni di attività.La Città Scout sarà il luogo in cui i ragazzi e le ragazze potranno dimostrare le proprie abilità attraverso una serie di attività pratiche, partecipare a workshop tematici e ammirare una mostra fotografica che racconterà la storia e i momenti salienti del Gruppo Scout Trani 2.Uno dei momenti più significativi dell'evento sarà il rinnovo della Promessa da parte di tutti i membri del Gruppo, un gesto simbolico che conferma l'impegno di ciascuno a contribuire a rendere il mondo un luogo migliore attraverso le proprie buone azioni. Questo momento di riflessione e condivisione sarà un'opportunità per rafforzare i legami all'interno della comunità e rinnovare il proprio impegno verso i valori fondamentali dello scoutismo."20 anni di relazioni" sarà anche un'occasione per rievocare i bei momenti del passato, incontrare vecchie amicizie e creare nuovi ricordi da condividere con le future generazioni. La Città Scout organizzata dal Gruppo Scout Trani 2 sarà un tributo al sogno di Lord Baden Powell, il fondatore dello scoutismo; un'incarnazione dei valori di amicizia, solidarietà e servizio alla comunità che caratterizzano il movimento dello scoutismo.L'evento "20 anni di relazioni" è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e condividere questa meravigliosa esperienza con il Gruppo Scout Trani 2. Vi invitiamo a unirvi a noi per celebrare questa occasione speciale e rendere omaggio ai vent'anni di impegno, amicizia e crescita che hanno reso il Gruppo Scout Trani 2 un punto di riferimento per la comunità locale.