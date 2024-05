Il gruppo Agesci celebra 40 anni di scoutismo a Trani

Era il 18 febbraio 1984 quando il Gruppo Agesci Trani1 ottenne l'autorizzazione per l'apertura del reparto femminile. Da quella data, si è scritta una lunga storia che continua a regalare emozioni. In questi 40 anni, tante le guide da 11 a 16 anni che hanno deciso di sporcarsi le mani in questo grande gioco chiamato scoutismo. Tante storie che si sono intrecciate, mani che hanno aiutato gli altri, sorrisi, canti, difficoltà superate insieme, amicizie nate e cresciute.La storia del Venus ha radici lontane, che affondano nella voglia delle ragazze di giocare e vivere lo scautismo come facevano i loro fratelli, cugini e amici. Non è casuale la scelta del nome: Venus, la prima stella che si "accende" quando fa buio.Per celebrare questa lunga storia, le guide e gli esploratori del reparto Venus e Brownsea hanno deciso di vivere la loro impresa di reparto organizzando una città scout, dove è possibile rivivere i primi 40 anni del reparto femminile.L'evento si svolgerà sabato 4 maggio dalle ore 15:45 alle ore 20:30 presso la villa comunale. Di seguito il programma:ore 15:45 apertura città scoutore 16:00 issa bandieraore 16:30 rinnovo della promessaore 17:00 inaugurazione della mostra fotograficaore 17:30 giochi, canti e storieore 20:30 conclusione.