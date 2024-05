Comitato promotore GAL Terre di Mare, appuntamento a Trani

, nella sede nautica della Lega Navale, Molo S. Antonio, 13 si terrà il prossimoorganizzato dal Comitato promotore delper la raccolta di idee di sviluppo della blue economy da inserire nella Strategia di Sviluppo Locale per la Pesca.Continua il ciclo di appuntamenti pubblici e focus group con i pescatori, promosso dal Comitato promotore del costituendo GAL Terre di Mare, che sta coinvolgendo in maniera capillare la cittadinanza di Barletta, Bisceglie, Giovinazzo, Margherita di Savoia, Molfetta e Trani nella stesura del documento di pianificazione territoriale da candidare in risposta al bando regionale per la selezione dei Gruppi di Azione Locale della Pesca.Lo scopo di questi appuntamenti, così come quello di tutti i canali di comunicazione e strumenti partecipativi attivati, è di stimolare la popolazione locale, ed in particolare gli operatori del settore marittimo-costiero, ad esprimere le proprie esigenze e a dare suggerimenti utili a costruire opportunità di finanziamento realmente calzanti sul territorio interessato.Dallo scorso mese, dunque, il comitato promotore del GAL Terre di Mare sta aggregando soggetti pubblici e privati che fanno parte della filiera della pesca e di altri settori della blue economy, e raccogliendo i suggerimenti pervenuti in questa fase di ascolto al fine di stilare una Strategia mediante la quale il territorio avrà la possibilità di migliorare aspetti legati al mondo della pesca e di altri settori della blue economy con particolare attenzione alle ricadute in termini di miglioramento del reddito degli operatori, di contesto sociale e della qualità della vita attraverso uno sviluppo economico di tipo circolare.Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.