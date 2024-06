A Barletta arriva il "Vela day" promosso dalla Lega Navale con Pennetti Lab

Il 7, l'8 e il 9 giugno lezioni pratiche e teoriche gratuite per bambini e ragazzi

Laè orgogliosa di proporre alla cittadinanza il "", un evento promosso per avvicinare le nuove generazioni al variegato mondo della vela, con il supporto del main sponsorDopo i corsi di canottaggio, coastal rowing, kite surfing, subacquea, pesca sportiva, in collaborazione con lanei giorni, dallealle ore, sotto la guida dei validi istruttori, i bambini (da 6 anni compiuti) e i ragazzi sino alla maggiore età potranno gratuitamente partecipare a lezioni pratiche e teoriche, nonché a giochi e attività legati al mare., alle, ci sarà la presentazione dell'evento nella sede della Lega navale. La cittadinanza è invitata a partecipare.Per tutta la durata dell'evento i partecipanti saranno tesserati gratuitamente, così da ottenere un'adeguata copertura assicurativa.Lo scopo della manifestazione è anche quello diLa Lega Navale Italiana, fedele ai propri principi statutari che prevedono lo svolgimento di attività pubblicistiche prive di finalità di lucro, si dimostra ancora una volta pronta a collaborare con l'amministrazione comunale per valorizzare e promuovere lo storico legame della nostra città con il mare.