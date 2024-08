La danza dei delfini nel mare di Trani incanta ancora

Clicca qui.

Tornano a far visita i delfini nelle acque di Trani: questa volta le bellissime immagini arrivano da Cala Mariposa e sono state immortalate in un video girato con un cellulare ieri pomeriggio da un bagnante, Nicola Miracapillo, che ha voluto condividere sui social le bellissime ed emozionanti immagini, divenendo in breve tempo virali.I delfini nuotano non molti distanti dalla costa, tra lo stupore dei grandi e l'incredulità dei piccoli. Non è la prima volta che a Trani ci sono avvistamenti di delfini (solitamente ciò significa che il mare è pulito) ma lo spettacolo fa rimanere ogni volta tutti a bocca aperta.