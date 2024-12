Da Grotta Azzurra a "marrone"

Diviene bagno a cielo aperto la Grotta Azzurra di Trani. Un gruppo di cittadini a passeggio, scesi a vedere il mare nella serata di ieri, si è imbattuto in uno spettacolo decisamente indecente e senza pudore: direttamente al termine della discesa che porta alla spiaggia vi erano feci umane."Situazione indecente e vergognosa, anche perché poi chi viene a pulire?" Descrive così la situazione uno dei passanti.Lo scempio, immortalato in un video che mette alla prova gli stomaci, parla da sè: sulla zona oltre agli escrementi, vi erano altri indecenti rimasugli di fazzoletti e cartacce varie.Da Grotta Azzurra a di "M" è un attimo.Questa circostanza torna sicuramente ad alimentare il dibattito pubblico in merito ai beni/spazi comuni e all'indecenza di parte della collettività, che più volte ha creato disagi alla città non rispettando tali spazi.Laddove la cittadinanza in primis non vuol rispettare ciò che è di tutti, qualsiasi amministrazione farà fatica a tenere ľordine.Ľappello è che il senso civico prenda il sopravvento, anche perché stando ai cittadini: "non è la prima volta che accadono schifezze del genere, non solo qui ma anche in altre zone. Tra le pipì e altro stiamo diventando un WC" così un altro passante.