Incidente mortale sulla Andria-Bisceglie, Bottaro: «Non staremo in silenzio»

«Il silenzio del dolore e la voce della rabbia! Afflitto dal dolore e in estremo silenzio abbraccio le famiglie delle vittime dell'ennesimo incidente avvenuto questo notte nel territorio di Trani sulla SP 13 Bisceglie Andria.Quella maledetta strada non può continuare a distruggere famiglie. Ma non staremo in silenzio. Faremo sentire la nostra voce nelle sedi competenti, affinché si intervenga per la messa in sicurezza di questa maledetta arteria provinciale.Invieremo una richiesta di incontro immediato al prefetto, al presidente della provincia Bat e ai mie colleghi sindaci Angarano e Bruno»: così il sindaco di Trani Amedeo Bottaro a seguito del terribile incidente che ha visto la morte di Margherita Di Liddo, al settimo mese di gravidanza e sua madre Rosa Mastrototaro.