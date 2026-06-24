Sicurezza e turismo a Trani: scatta il piano d’estate, assunti quattro nuovi agenti di Polizia Locale

Decorrenza: 25 giugno 2026

25 giugno 2026 Scadenza: 24 settembre 2026

Con l'arrivo della stagione estiva e l'inevitabile impennata del flusso turistico, la macchina amministrativa del Comune di Trani si muove per garantire la sicurezza urbana e il controllo del territorio, è stata pubblicata IL 23 giugno scorso la determina dirigenziale n. 917 a firma del dirigente Alessandro Nicola Attolico, che ufficializza l'assunzione a tempo determinato e pieno di. L'operazione risponde a una precisa necessità pubblica: potenziare l'organico del Comando di via Imbriani in un momento dell'anno in cui la Trani si popola di visitatori, rendendo indispensabile un presidio costante delle strade, del centro storico e della zona portuale.Il provvedimento si fonda sulla necessità impellente di garantire la continuità e la regolarità delle funzioni di Polizia Locale, considerate dalla Costituzione (art. 117) e dalle leggi vigenti come. L'incremento esponenziale delle presenze estive genera una pressione notevole sulla viabilità, sulla gestione della movida e sul rispetto delle regole del commercio e del decoro urbano. Per evitare di lasciare il Corpo in sotto-organico di fronte a questa "fiammata" stagionale, il Comune ha ravvisato gli estremi della, l'unica che per legge permette di attivare contratti a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione.I tempi dell'operazione sono strettissimi e mirati a coprire il trimestre di massima affluenza. I quattro nuovi agenti prenderanno servizio immediatamente:Un periodo diin cui le nuove forze daranno manforte ai colleghi già in servizio, garantendo una maggiore copertura dei turni, anche serali e nei giorni festivi.Per velocizzare le assunzioni ed evitare lungaggini burocratiche, l'Ufficio Personale ha attinto direttamente dalla graduatoria ancora vigente del "Concorso pubblico per esami a tempo indeterminato" approvata lo scorso 21 maggio 2026.Dopo aver interpellato gli idonei secondo l'ordine di merito e le riserve di legge, hanno firmato il contratto i quattro candidati che hanno espresso immediata disponibilità: I contratti diventeranno effettivi a tutti gli effetti nelle prossime ore, previo accertamento definitivo dei requisiti standard per l'accesso all'impiego pubblico.Un dettaglio importante della determina riguarda la sostenibilità economica dell'operazione, che costerà complessivamente(comprensivi di retribuzioni nette, oneri riflessi a carico del Comune e IRAP). Per non gravare sul bilancio ordinario e rispettare i rigidi vincoli di spesa del personale, l'Amministrazione ha utilizzato i(ex Art. 208). La giurisprudenza contabile permette infatti di escludere questi fondi dai limiti del lavoro flessibile.Inoltre, per accelerare le assunzioni data l'urgenza estiva, il Comandante della Polizia Locale ha disposto l'impegno di spesa in deroga al preventivo accertamento delle entrate, decidendo, se necessario, di congelare temporaneamente altre spese non urgenti legate al Codice della Strada fino al totale riassorbimento dei costi. Una scelta forte che testimonia come la sicurezza dei cittadini e dei turisti sia stata messa al primo posto nell'agenda prioritaria della città.Con questo provvedimento, Trani dimostra ancora una volta di saper coniugare la rigida macchina della burocrazia con le esigenze concrete di una comunità in forte espansione. L'innesto di queste quattro giovani forze non rappresenta solo un potenziamento numerico, ma un vero e proprio valore aggiunto per l'immagine della città. Poter contare su un Corpo di Polizia Locale moderno, dinamico e rinforzato significa offrire a cittadini, commercianti e ai tantissimi turisti che affolleranno le piazze e la zona del porto la certezza di una città presidiata, ordinata e, soprattutto, accogliente. Un passo in avanti importante per far sì che l'estate tranese del 2026 sia ricordata non solo per la sua straordinaria bellezza, ma anche come modello di efficienza, sicurezza e legalità. Buon lavoro ai quattro nuovi agenti!