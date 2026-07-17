Monopattini elettrici, scatta l'obbligo dell'assicurazione, in vigore la nuova disposizione prevista dal codice della strada

In caso di controllo sarà necessario esibire il certificato assicurativo, che potrà essere conservato sia in formato cartaceo sia digitale

Chi utilizza un monopattino elettrico dovrà ora rispettare un nuovo obbligo previsto dalla normativa nazionale: entrata infatti in vigore l'assicurazione di responsabilità civile, che diventa indispensabile per poter circolare regolarmente su strada. La misura completa il pacchetto di novità introdotte con la riforma del codice della strada e arriva dopo il periodo necessario alle compagnie assicurative per adeguare le proprie procedure. Da questo momento ogni monopattino dovrà essere coperto da una specifica polizza Rc, distinta da eventuali assicurazioni familiari o personali già in possesso del proprietario.In caso di controllo sarà necessario esibire il certificato assicurativo, che potrà essere conservato sia in formato cartaceo sia digitale. Resta inoltre l'obbligo di rispettare tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, compresa la presenza del contrassegno identificativo e delle dotazioni di sicurezza del mezzo, come luci, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione. L'assicurazione si aggiunge alle prescrizioni già introdotte nei mesi scorsi, tra cui l'obbligo del casco per tutti i conducenti, il divieto di trasportare passeggeri, i limiti di velocità e le regole relative all'età minima per la guida. Chi sarà sorpreso a circolare senza copertura assicurativa rischia le sanzioni previste dal Codice della strada, oltre ai provvedimenti accessori stabiliti dalla normativa vigente. Con l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo si completa così il nuovo quadro normativo dedicato ai monopattini elettrici, sempre più diffusi nei centri urbani e ormai equiparati, sotto diversi aspetti, agli altri veicoli che circolano sulle strade italiane