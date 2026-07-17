Monopattini elettrici
Monopattini elettrici
Attualità

Monopattini elettrici, scatta l'obbligo dell'assicurazione, in vigore la nuova disposizione prevista dal codice della strada

In caso di controllo sarà necessario esibire il certificato assicurativo, che potrà essere conservato sia in formato cartaceo sia digitale

Trani - venerdì 17 luglio 2026 9.42
Chi utilizza un monopattino elettrico dovrà ora rispettare un nuovo obbligo previsto dalla normativa nazionale: entrata infatti in vigore l'assicurazione di responsabilità civile, che diventa indispensabile per poter circolare regolarmente su strada. La misura completa il pacchetto di novità introdotte con la riforma del codice della strada e arriva dopo il periodo necessario alle compagnie assicurative per adeguare le proprie procedure. Da questo momento ogni monopattino dovrà essere coperto da una specifica polizza Rc, distinta da eventuali assicurazioni familiari o personali già in possesso del proprietario.

In caso di controllo sarà necessario esibire il certificato assicurativo, che potrà essere conservato sia in formato cartaceo sia digitale. Resta inoltre l'obbligo di rispettare tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, compresa la presenza del contrassegno identificativo e delle dotazioni di sicurezza del mezzo, come luci, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione. L'assicurazione si aggiunge alle prescrizioni già introdotte nei mesi scorsi, tra cui l'obbligo del casco per tutti i conducenti, il divieto di trasportare passeggeri, i limiti di velocità e le regole relative all'età minima per la guida. Chi sarà sorpreso a circolare senza copertura assicurativa rischia le sanzioni previste dal Codice della strada, oltre ai provvedimenti accessori stabiliti dalla normativa vigente. Con l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo si completa così il nuovo quadro normativo dedicato ai monopattini elettrici, sempre più diffusi nei centri urbani e ormai equiparati, sotto diversi aspetti, agli altri veicoli che circolano sulle strade italiane
  • Polizia Locale
Altri contenuti a tema
Porto di Trani, i lavori al basolato si allungano: prorogato fino all'8 agosto il cantiere su Via Statuti Marittimi Porto di Trani, i lavori al basolato si allungano: prorogato fino all'8 agosto il cantiere su Via Statuti Marittimi La Polizia Locale firma l'ordinanza n. 505: prosegue il senso unico alternato nel tratto tra Piazza Quercia e Via Zanardelli per completare il ripristino della pietra calcarea
Michele Ruggiero, una vita in divisa per Trani: dopo 44 anni il Maggiore della Polizia Locale saluta il servizio attivo Michele Ruggiero, una vita in divisa per Trani: dopo 44 anni il Maggiore della Polizia Locale saluta il servizio attivo Dal primo incarico nel 1982 all'onorificenza di Cavaliere della Repubblica, passando per quattordici sindaci e le grandi emergenze cittadine. Dal 1° agosto va in pensione uno dei servitori dello Stato più stimati della comunità tranese
Dopo Battiti Live, partono i lavori urgenti al Porto: cantiere sul basolato e modifiche alla viabilità su Via Statuti Marittimi Dopo Battiti Live, partono i lavori urgenti al Porto: cantiere sul basolato e modifiche alla viabilità su Via Statuti Marittimi La Polizia Locale dispone il blocco totale del transito per lunedì 6 luglio nel tratto tra Piazza Quercia e Via Zanardelli, seguito da un senso unico alternato fino al 10 luglio
Sicurezza e turismo a Trani: scatta il piano d’estate, assunti quattro nuovi agenti di Polizia Locale Sicurezza e turismo a Trani: scatta il piano d’estate, assunti quattro nuovi agenti di Polizia Locale Rinforzi estivi per il Comando di via Imbriani: quattro nuovi agenti in servizio per tre mesi per garantire ordine e viabilità
Triathlon 2026, la rabbia e la delusione di Briguglio: «Offese agli agenti e polemiche ingiuste contro chi ha garantito la sicurezza» Cronaca Triathlon 2026, la rabbia e la delusione di Briguglio: «Offese agli agenti e polemiche ingiuste contro chi ha garantito la sicurezza» L’assessore alla Polizia Locale replica alle contestazioni: «Ordinanza pubblicata, cittadini informati e percorso chiuso per tutelare 400 atleti. Dispiace per gli attacchi a uomini e volontari impegnati sul campo»
Monopattini elettrici a Trani: dal 16 maggio scatta l’obbligo del "targhino". Ecco cosa c'è da sapere Trani: Istruzioni per l'uso Monopattini elettrici a Trani: dal 16 maggio scatta l’obbligo del "targhino". Ecco cosa c'è da sapere Istruzioni pratiche per mettersi in regola da domani, 16 maggio, in attesa dell'obbligo di polizza RC a luglio. Un richiamo al senso civico e alla responsabilità alla guida
Trani, blitz della Polizia Locale: sequestrato pesce venduto abusivamente in Piazza Gradenico Cronaca Trani, blitz della Polizia Locale: sequestrato pesce venduto abusivamente in Piazza Gradenico Maxi sanzione da 5mila euro e controlli rafforzati sul territorio
Polizia Locale, il comandante Leonardo Cuocci accoglie i nuovi agenti: rafforzato l’organico Polizia Locale, il comandante Leonardo Cuocci accoglie i nuovi agenti: rafforzato l’organico Dieci assunzioni a tempo indeterminato dal concorso 2024. Determinante il percorso avviato dall’ex assessore Cecilia Di Lernia per il potenziamento stabile del Corpo
Via Tolomeo, dopo l'allarme arrivano i furti: residenti in allerta
17 luglio 2026 Via Tolomeo, dopo l'allarme arrivano i furti: residenti in allerta
Giullare, questa sera ultimo spettacolo del contest teatrale
17 luglio 2026 Giullare, questa sera ultimo spettacolo del contest teatrale
La lista “Angelo Guarriello Sindaco” ridefinisce i confini dell'opposizione e prende le distanze dal consigliere Michele Centrone
17 luglio 2026 La lista “Angelo Guarriello Sindaco” ridefinisce i confini dell'opposizione e prende le distanze dal consigliere Michele Centrone
Trani ricorda il brigadiere Antonio Cezza: 36 anni fa l'eroico sacrificio del Carabiniere Medaglia d'Argento al Valor Militare
17 luglio 2026 Trani ricorda il brigadiere Antonio Cezza: 36 anni fa l'eroico sacrificio del Carabiniere Medaglia d'Argento al Valor Militare
Teatro Mimesis | Il sapore autentico di Trani: le repliche estive di “Avàste ca sté la saléute”
17 luglio 2026 Teatro Mimesis | Il sapore autentico di Trani: le repliche estive di “Avàste ca sté la saléute”
Giannetti (PD Trani): “L’elezione di Fabrizio Ferrante conferma la solidità della maggioranza. Ora il tempo del lavoro per la città.”
17 luglio 2026 Giannetti (PD Trani): “L’elezione di Fabrizio Ferrante conferma la solidità della maggioranza. Ora il tempo del lavoro per la città.”
AMIU Trani | In corso il posizionamento sul territorio di 140 campane per la raccolta del vetro
17 luglio 2026 AMIU Trani | In corso il posizionamento sul territorio di 140 campane per la raccolta del vetro
Partito Democratico | Soddisfazione del Gruppo Consiliare , buona la prima per linearità e coesione
17 luglio 2026 Partito Democratico | Soddisfazione del Gruppo Consiliare , buona la prima per linearità e coesione
Trani celebra Sant’Anna: presentato il programma dei solenni festeggiamenti 2026
17 luglio 2026 Trani celebra Sant’Anna: presentato il programma dei solenni festeggiamenti 2026
Ambiente e sviluppo, l'Assessora Ciliento sblocca il recupero delle cave, c'è anche Trani
17 luglio 2026 Ambiente e sviluppo, l'Assessora Ciliento sblocca il recupero delle cave, c'è anche Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.