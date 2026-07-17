Partito Democratico - Circolo di Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Partito Democratico - Circolo di Trani. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Giannetti (PD Trani): “L’elezione di Fabrizio Ferrante conferma la solidità della maggioranza. Ora il tempo del lavoro per la città.”

"Come Partito Democratico esprimiamo grande soddisfazione per l’elezione di Fabrizio Ferrante alla Presidenza del Consiglio Comunale di Trani"

Trani - venerdì 17 luglio 2026 6.59 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell' avv. Antonio Giannetti , Segretario cittadino del Partito Democratico

Come Partito Democratico esprimiamo grande soddisfazione per l'elezione di Fabrizio Ferrante alla Presidenza del Consiglio Comunale di Trani. La scelta compiuta dal Consiglio rappresenta il giusto riconoscimento del percorso politico e amministrativo di una figura che, per esperienza, equilibrio e senso delle istituzioni, saprà garantire l'autorevolezza e l'imparzialità richieste da un ruolo che appartiene all'intera Assemblea consiliare. L'esito delle votazioni ha inoltre confermato, con assoluta chiarezza, la coesione della intera maggioranza che sostiene il Sindaco Marco Galiano. La compattezza dimostrata nell'elezione degli organi del Consiglio Comunale testimonia la maturità di una coalizione che ha scelto di anteporre l'interesse della città a qualsiasi altra considerazione, assicurando fin dal primo giorno stabilità, serietà e piena operatività all'azione amministrativa. A chi, nelle ultime settimane, aveva alimentato dubbi o ipotizzato scenari diversi, ha risposto il Consiglio Comunale con la forza dei numeri e con un percorso lineare, rispettoso delle regole democratiche e degli impegni assunti. Rivolgo a Fabrizio Ferrante i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare il proprio incarico con il rigore istituzionale che lo ha sempre contraddistinto."

Avv. Antonio Giannetti Segretario del Circolo del Partito Democratico di Trani
  • Consiglio Comunale (Trani Amm.ve 2026)
Altri contenuti a tema
Partito Democratico | Soddisfazione del Gruppo Consiliare , buona la prima per linearità e coesione Partito Democratico | Soddisfazione del Gruppo Consiliare , buona la prima per linearità e coesione Fabrizio Ferrante eletto Presidente del Consiglio
Consiglio Comunale di Trani | Tutti gli eletti nella seduta del 16 luglio Consiglio Comunale di Trani | Tutti gli eletti nella seduta del 16 luglio Nessuna sorpresa, il centrosinistra si compatta e l'opposizione morde il freno
Partito Democratico | Soddisfazione del Gruppo Consiliare , buona la prima per linearità e coesione
17 luglio 2026 Partito Democratico | Soddisfazione del Gruppo Consiliare , buona la prima per linearità e coesione
Ambiente e sviluppo, l'Assessora Ciliento sblocca il recupero delle cave, c'è anche Trani
17 luglio 2026 Ambiente e sviluppo, l'Assessora Ciliento sblocca il recupero delle cave, c'è anche Trani
I Dialoghi di Trani sbarcano oggi al Senato per il XXV anniversario nel segno della “Complessità”
17 luglio 2026 I Dialoghi di Trani sbarcano oggi al Senato per il XXV anniversario nel segno della “Complessità”
Il Festival del Giullare continua a regalare emozioni uniche tra inclusione e teatro
16 luglio 2026 Il Festival del Giullare continua a regalare emozioni uniche tra inclusione e teatro
Consiglio Comunale di Trani | Tutti gli eletti nella seduta del 16 luglio
16 luglio 2026 Consiglio Comunale di Trani | Tutti gli eletti nella seduta del 16 luglio
Soccer Trani, che colpo: dall'Ucraina arriva Yuriy Tkachuk
16 luglio 2026 Soccer Trani, che colpo: dall'Ucraina arriva Yuriy Tkachuk
Debora Ciliento | Contributi dalla Regione ai capoluoghi "virtuosi, c'è anche Trani, per rafforzare il sistema di raccolta differenziata
16 luglio 2026 Debora Ciliento | Contributi dalla Regione ai capoluoghi "virtuosi, c'è anche Trani, per rafforzare il sistema di raccolta differenziata
Trani in lutto: addio a Giovanni Cancelli, una figura storica e amata, colonna di laboriosità e gentilezza
16 luglio 2026 Trani in lutto: addio a Giovanni Cancelli, una figura storica e amata, colonna di laboriosità e gentilezza
Festa del Carmine, oggi la Solennità liturgica: stasera processione e spettacolo pirotecnico
16 luglio 2026 Festa del Carmine, oggi la Solennità liturgica: stasera processione e spettacolo pirotecnico
A Trani Colonna è nel caos tra rifiuti e street food selvaggio: la denuncia di Roberto Gargiuolo (FdI)
16 luglio 2026 A Trani Colonna è nel caos tra rifiuti e street food selvaggio: la denuncia di Roberto Gargiuolo (FdI)
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.