Giannetti (PD Trani): “L’elezione di Fabrizio Ferrante conferma la solidità della maggioranza. Ora il tempo del lavoro per la città.”

Come Partito Democratico esprimiamo grande soddisfazione per l'elezione di Fabrizio Ferrante alla Presidenza del Consiglio Comunale di Trani. La scelta compiuta dal Consiglio rappresenta il giusto riconoscimento del percorso politico e amministrativo di una figura che, per esperienza, equilibrio e senso delle istituzioni, saprà garantire l'autorevolezza e l'imparzialità richieste da un ruolo che appartiene all'intera Assemblea consiliare. L'esito delle votazioni ha inoltre confermato, con assoluta chiarezza, la coesione della intera maggioranza che sostiene il Sindaco Marco Galiano. La compattezza dimostrata nell'elezione degli organi del Consiglio Comunale testimonia la maturità di una coalizione che ha scelto di anteporre l'interesse della città a qualsiasi altra considerazione, assicurando fin dal primo giorno stabilità, serietà e piena operatività all'azione amministrativa. A chi, nelle ultime settimane, aveva alimentato dubbi o ipotizzato scenari diversi, ha risposto il Consiglio Comunale con la forza dei numeri e con un percorso lineare, rispettoso delle regole democratiche e degli impegni assunti. Rivolgo a Fabrizio Ferrante i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare il proprio incarico con il rigore istituzionale che lo ha sempre contraddistinto."