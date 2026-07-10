Allarme in zona via Tolomeo, residenti denunciano la presenza di tre uomini sospetti nei condomini

Cresce la preoccupazione tra i residenti di alcuni stabili della zona di via Tolomeo, a Trani, dove sarebbe stata segnalata la presenza di tre uomini ritenuti sospetti che si aggirerebbero all'interno dei condomini, in particolare dal civico 52 al 48.Secondo quanto riferito dagli abitanti, il gruppo avrebbe preso di mira anche l'appartamento di un'anziana allettata. In particolare, ignoti avrebbero persino oscurato l'occhiello della porta d'ingresso, un episodio che ha alimentato il timore di possibili tentativi di furto.I condomini raccontano di aver notato i tre uomini più volte all'interno delle palazzine e ritengono che possano effettuare sopralluoghi per individuare gli appartamenti più vulnerabili. La preoccupazione è aumentata anche perché, secondo alcune segnalazioni, le stesse persone sarebbero già state riprese in passato dalle telecamere di videosorveglianza mentre si aggiravano all'interno di uno stabile in un altro quartiere della città.I residenti invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, a segnalare tempestivamente eventuali movimenti sospetti alle forze dell'ordine e auspicano un rafforzamento dei controlli nella zona per prevenire possibili episodi criminosi.