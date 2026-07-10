Palazzo via Tolomeo
Palazzo via Tolomeo
Cronaca

Allarme in zona via Tolomeo, residenti denunciano la presenza di tre uomini sospetti nei condomini

Nel mirino anche l'appartamento di un'anziana allettata

Trani - venerdì 10 luglio 2026 19.34
Cresce la preoccupazione tra i residenti di alcuni stabili della zona di via Tolomeo, a Trani, dove sarebbe stata segnalata la presenza di tre uomini ritenuti sospetti che si aggirerebbero all'interno dei condomini, in particolare dal civico 52 al 48.

Secondo quanto riferito dagli abitanti, il gruppo avrebbe preso di mira anche l'appartamento di un'anziana allettata. In particolare, ignoti avrebbero persino oscurato l'occhiello della porta d'ingresso, un episodio che ha alimentato il timore di possibili tentativi di furto.

I condomini raccontano di aver notato i tre uomini più volte all'interno delle palazzine e ritengono che possano effettuare sopralluoghi per individuare gli appartamenti più vulnerabili. La preoccupazione è aumentata anche perché, secondo alcune segnalazioni, le stesse persone sarebbero già state riprese in passato dalle telecamere di videosorveglianza mentre si aggiravano all'interno di uno stabile in un altro quartiere della città.

I residenti invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, a segnalare tempestivamente eventuali movimenti sospetti alle forze dell'ordine e auspicano un rafforzamento dei controlli nella zona per prevenire possibili episodi criminosi.
  • Furto
Altri contenuti a tema
Rubano la telecamera di sicurezza nelle campagne, la denuncia di Michele Centrone Rubano la telecamera di sicurezza nelle campagne, la denuncia di Michele Centrone Il coordinatore di Trani Libera denuncia il furto di uno degli impianti installati nelle campagne di contrada Moridano
Furto a Trani contro l’associazione “Zampine felici”: rubate scorte e attrezzature per i gatti salvati dalla strada Furto a Trani contro l’associazione “Zampine felici”: rubate scorte e attrezzature per i gatti salvati dalla strada Danno stimato in circa 5mila euro. L’appello delle volontarie: “Aiutateci a ripartire”
Streaming illegale, perquisizioni anche a Trani: smantellata rete internazionale Streaming illegale, perquisizioni anche a Trani: smantellata rete internazionale Operazione della Procura di Catania contro la pirateria IPTV: 31 indagati, oscurati oltre 100mila utenti in Italia
Ritrovato il defibrillatore rubato in piazza della Repubblica Ritrovato il defibrillatore rubato in piazza della Repubblica Il dispositivo salvavita trovato dalla Polizia nella teca da cui era stato sottratto
Rubato per la seconda volta il defibrillatore in piazza della Repubblica Rubato per la seconda volta il defibrillatore in piazza della Repubblica Il dispositivo salvavita era stato installato a ottobre
1 Violenza inaudita a Trani: donna aggredita con un pugno in pieno volto da scippatore in bici elettrica Violenza inaudita a Trani: donna aggredita con un pugno in pieno volto da scippatore in bici elettrica L'episodio di aggressione sul cavalcavia di Via Papa Giovanni XXIII evidenzia una preoccupante escalation di criminalità e violenza gratuita in città
Furti d'auto, la BAT è la seconda provincia d'Italia per numero di denunce: maglia nera a Foggia Territorio Furti d'auto, la BAT è la seconda provincia d'Italia per numero di denunce: maglia nera a Foggia Tra i numeri preoccupanti anche i tentati omicidi e i danneggiamenti con incendio
Postamat nel mirino dei ladri, Poste Italiane spegne gli sportelli di notte, c'è anche Trani Postamat nel mirino dei ladri, Poste Italiane spegne gli sportelli di notte, c'è anche Trani Sono 18 gli Atm disattivati in Puglia dalle 19 alle 8.30 per arginare l’ondata di furti
Da Trani uno sguardo al futuro con una legge che porta la firma di Debora Ciliento - Assessore all'Ambiente della Regione Puglia
10 luglio 2026 Da Trani uno sguardo al futuro con una legge che porta la firma di Debora Ciliento - Assessore all'Ambiente della Regione Puglia
Chiesa Santa Maria delle Grazie - Trani | Lunedì 13 luglio, Santa Messa nel XX anniversario di morte di don Tommaso Palmieri
10 luglio 2026 Chiesa Santa Maria delle Grazie - Trani | Lunedì 13 luglio, Santa Messa nel XX anniversario di morte di don Tommaso Palmieri
Palazzo delle arti Beltrani, a Trani per "Jazz a Corte " la sorprendente metamorfosi della star internazionale Neja
10 luglio 2026 Palazzo delle arti Beltrani, a Trani per "Jazz a Corte" la sorprendente metamorfosi della star internazionale Neja
Truffa del falso SMS Nexi, anche a Trani numerose segnalazioni in redazione: ecco come difendersi
10 luglio 2026 Truffa del falso SMS Nexi, anche a Trani numerose segnalazioni in redazione: ecco come difendersi
Il mare di Trani promosso da Goletta Verde: acque di Colonna entro i limiti di legge
10 luglio 2026 Il mare di Trani promosso da Goletta Verde: acque di Colonna entro i limiti di legge
AMIU S.p.A. informa la cittadinanza di aver attivato una ricerca di personale a tempo determinato (scadenza contratto 30/09/2026) tramite l’agenzia “Direzione Lavoro”
10 luglio 2026 AMIU S.p.A. informa la cittadinanza di aver attivato una ricerca di personale a tempo determinato (scadenza contratto 30/09/2026) tramite l’agenzia “Direzione Lavoro”
Festa del Carmine: sabato la Sagra del Mare, il 16 luglio la solenne processione
10 luglio 2026 Festa del Carmine: sabato la Sagra del Mare, il 16 luglio la solenne processione
Partito Democratico Trani | Antonio Giannetti: "Raggiunta l'intesa integrativa per i medici del 118. Un risultato atteso e importante "
10 luglio 2026 Partito Democratico Trani | Antonio Giannetti: "Raggiunta l'intesa integrativa per i medici del 118. Un risultato atteso e importante"
Via Edoardo Fusco a Trani, la segnalazione di un cittadino: «Quei dissuasori sono una barriera architettonica»
10 luglio 2026 Via Edoardo Fusco a Trani, la segnalazione di un cittadino: «Quei dissuasori sono una barriera architettonica»
Giovedì 16 luglio convocato il primo consiglio comunale dell'Amministrazione Galiano
10 luglio 2026 Giovedì 16 luglio convocato il primo consiglio comunale dell'Amministrazione Galiano
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.