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Politica

Partito Democratico Trani | Antonio Giannetti: "Raggiunta l'intesa integrativa per i medici del 118. Un risultato atteso e importante"

Soddisfazione del Segretario del Circolo cittadino dei DEM

Trani - venerdì 10 luglio 2026 8.42
La odierna sottoscrizione dell'Accordo integrativo destinato ai medici del servizio 118 rappresenta una risposta concreta a una criticità che da tempo interessava la sanità pugliese. La questione delle condizioni economiche di questi professionisti sanitari, da troppo tempo non adeguatamente valorizzate, stava assumendo contorni sempre più preoccupanti, con il rischio di ripercussioni anche sulla qualità dell'assistenza garantita ai cittadini. Nelle scorse settimane, come Segretario del Circolo PD di Trani, territorio particolarmente interessato da questa problematica, mi sono attivato coinvolgendo l'Assessore Pentassuglia affinché sostenesse questa richiesta nelle sedi istituzionali competenti.

Era fondamentale intervenire prima che la situazione producesse ulteriori conseguenze sul sistema dell'emergenza-urgenza della nostra Regione e, conseguentemente, della nostra città.
L'accordo raggiunto oggi costituisce un passaggio significativo: riconosce finalmente il valore del lavoro svolto dai medici del 118, professionisti che quotidianamente operano nelle situazioni più delicate per garantire tempestività e assistenza ai cittadini.

Il mio personale ringraziamento e quello del nostro Circolo va all'assessore Pentassuglia per aver dimostrato attenzione e disponibilità nei confronti di una questione tanto importante quanto complessa.
A lui, va riconosciuto il merito di aver accolto subito la mia istanza e, con grande sensibilità, contribuito a trasformare un impegno condiviso in un risultato concreto, offrendo risposte attese dalle comunità pugliesi, con particolare riguardo ai territori più periferici e interni.

L'intesa prevede un investimento regionale complessivo di 24 milioni di euro destinati all'intero sistema pugliese. Si tratta di uno sforzo significativo, realizzato nel rispetto dei vincoli del piano sanitario, che testimonia la volontà della Regione di valorizzare il personale dell'emergenza-urgenza e di rafforzare il diritto alla salute attraverso un servizio sempre più efficiente. Questo accordo rappresenta un primo, importante traguardo e costituisce una base solida sulla quale continuare a costruire ulteriori interventi a favore della sanità pubblica e dei suoi operatori. Il Segretario del Circolo PD di Trani Avv. Antonio Giannetti
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