118
118
Eventi e cultura

Emergenza 118 e responsabilità sanitaria: a Trani il congresso nazionale sulla colpa grave

Il 10 giugno, dalle 09:30 a seguire, a Palazzo San Giorgio esperti, magistrati, medici legali e operatori del soccorso a confronto sulle criticità della medicina d'urgenza.

Trani - giovedì 4 giugno 2026
Il Sistema di Emergenza Territoriale 118 rappresenta uno dei pilastri fondamentali della tutela della salute pubblica, garantendo interventi tempestivi e ad alta complessità clinico-assistenziale nei contesti tempo dipendenti. In un quadro sanitario in rapida trasformazione, segnato da crescente domanda assistenziale, sovraffollamento dei Pronto Soccorso, carenza di personale e criticità organizzative strutturali, il tema della responsabilità professionale in emergenza-urgenza assume oggi una rilevanza centrale, sia sul piano clinico che su quello giuridico.

Su questi aspetti si concentrerà il congresso scientifico dal titolo "Colpa grave del medico, dell'infermiere. Responsabilità della Struttura Sanitaria e criticità medico – Legali nella Medicina di Emergenza" in programma il 10 giugno dalle ore 09:30 a seguire, a Palazzo San Giorgio di Trani. La giornata di lavoro, che vedrà come referenti scientifici Mario Giosuè Balzanelli, presidente nazionale SIS118, e Donatello Iacobone, referente SIS118 Regione Puglia, affronterà in maniera approfondita il concetto di "colpa grave" in Medicina di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni operative in cui medici, infermieri e operatori del soccorso si trovano quotidianamente ad agire.

Il congresso, a cura di E20EConvegni in qualità di segreteria organizzativa e provider, si propone come un momento di confronto multidisciplinare tra professionisti dell'emergenza, magistrati, giuristi, medici legali e rappresentanti istituzionali, con l'obiettivo di favorire una maggiore chiarezza interpretativa, promuovere modelli organizzativi più sicuri e sostenibili e rafforzare la cultura della sicurezza delle cure e della tutela degli operatori sanitari.

Saranno analizzati i principali fattori che incidono sul rischio clinico e sul contenzioso medico-legale in emergenza-urgenza, con particolare attenzione agli eventi avversi che si verificano in contesti di "system failure", quali ritardi nei soccorsi, fenomeni di undertriage, sovraffollamento ospedaliero, carenze di organico e assenza o inadeguatezza di protocolli operativi, anche in situazioni di maxiemergenza. Un focus specifico sarà dedicato alla gestione del paziente acuto e critico, nel quale l'elevata complessità clinica e il rischio intrinseco di complicanze rendono particolarmente delicata la valutazione medico-legale delle scelte assistenziali.
Elezioni Amministrative 2026
  • 118
Altri contenuti a tema
Petardo esplode tra i tifosi in festa: giovane ferito in piazza Cronaca Petardo esplode tra i tifosi in festa: giovane ferito in piazza Durante i festeggiamenti per lo scudetto nerazzurro, un ragazzo colpito da una scheggia viene soccorso dal 118 e trasportato in ospedale
1 Cede un tombino in Piazza della Repubblica a Trani: persona soccorsa dal 118 Cronaca Cede un tombino in Piazza della Repubblica a Trani: persona soccorsa dal 118 Area delimitata con nastro segnaletico dalla Polizia Locale
Malore in casa, intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco il giorno di Ferragosto Cronaca Malore in casa, intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco il giorno di Ferragosto Paziente stabilizzato e portato in codice rosso in ospedale
Incidente sul lavoro tra Trani e Andria, grave un operaio di 62 anni Cronaca Incidente sul lavoro tra Trani e Andria, grave un operaio di 62 anni L'uomo è precipitato da un'altezza di 4 metri
6 Un massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi ha salvato la vita dell'uomo colto da infarto Cronaca Un massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi ha salvato la vita dell'uomo colto da infarto La testimonianza di chi non si è perso d'animo e ha praticato la manovra
Ancora un malore a Colonna, uomo rianimato col defibrillatore Cronaca Ancora un malore a Colonna, uomo rianimato col defibrillatore Dopo l'intervento tempestivo del 118 l'uomo è stato trasportato in ospedale
Tragedia a Bisceglie: studentessa di Trani muore improvvisamente mentre è a cena con i compagni Cronaca Tragedia a Bisceglie: studentessa di Trani muore improvvisamente mentre è a cena con i compagni La 29enne ha accusato un malore improvviso, vani i tentativi di rianimarla
17 Donna aggredita da due lupi durante jogging a Trani, salvata dai militari Cronaca Donna aggredita da due lupi durante jogging a Trani, salvata dai militari Trasportata al Bonomo di Andria è stata dimessa qualche ora dopo
Parcheggio Stazione, la stoccata dell'Osservatorio Giuridico di De Feudis: «Due euro all'ora? Così l'opera pubblica diventa una tassa»
4 giugno 2026 Parcheggio Stazione, la stoccata dell'Osservatorio Giuridico di De Feudis: «Due euro all'ora? Così l'opera pubblica diventa una tassa»
Ballottaggio, aperture straordinarie dell'ufficio elettorale
4 giugno 2026 Ballottaggio, aperture straordinarie dell'ufficio elettorale
Trani, il Centro per le Famiglie diventa laboratorio di innovazione sociale: istituzioni e professionisti a confronto a Palazzo San Giorgio
4 giugno 2026 Trani, il Centro per le Famiglie diventa laboratorio di innovazione sociale: istituzioni e professionisti a confronto a Palazzo San Giorgio
Angelo Guarriello chiude la campagna elettorale: venerdì il comizio finale
3 giugno 2026 Angelo Guarriello chiude la campagna elettorale: venerdì il comizio finale
Ballottaggio Trani 2026, confermati presidenti e scrutatori dei seggi
3 giugno 2026 Ballottaggio Trani 2026, confermati presidenti e scrutatori dei seggi
Maltempo a Trani, cambia sede l'incontro con Marco Galiano ed Elly Schlein
3 giugno 2026 Maltempo a Trani, cambia sede l'incontro con Marco Galiano ed Elly Schlein
Onorificenze Festa della Repubblica | Al Castello Svevo di Barletta la cerimonia. Tre i concittadini tranesi insigniti
3 giugno 2026 Onorificenze Festa della Repubblica | Al Castello Svevo di Barletta la cerimonia. Tre i concittadini tranesi insigniti
Grandissimo trionfo ai Campionati Italiani MMA di Jesolo per l’ APD Judo Trani e la Spartan Academy
3 giugno 2026 Grandissimo trionfo ai Campionati Italiani MMA di Jesolo per l’ APD Judo Trani e la Spartan Academy
Un albero per Vittoria Acquaviva: la scuola De Amicis ne custodisce il ricordo
3 giugno 2026 Un albero per Vittoria Acquaviva: la scuola De Amicis ne custodisce il ricordo
Trani scopre la vela: centinaia di bambini protagonisti del Vela Day
3 giugno 2026 Trani scopre la vela: centinaia di bambini protagonisti del Vela Day
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.