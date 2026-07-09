118 in mare, tornano le idromoto sulle coste della Bat: servizio attivo fino al 30 settembre anche a Trani

È operativo da martedì 7 luglio, e resterà attivo fino al 30 settembre, il servizio di emergenza sanitaria 118 con idromoto, realizzato dalla Asl Bt in collaborazione con la Capitaneria di Porto per garantire un'assistenza tempestiva lungo il litorale di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani.Il servizio sarà assicurato tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 18.30, con personale del 118 e mezzi dedicati al primo soccorso, pronti a intervenire in caso di emergenza direttamente in mare e sulle spiagge. Le idromoto sono dislocate presso le sedi della Lega Navale delle quattro città interessate."Anche quest'anno - dichiara Alessandro Di Bello, Direttore Generale Asl Bt - confermiamo un servizio di grande valore per la tutela della salute di cittadini e turisti che frequentano le nostre coste durante la stagione estiva. L'estensione dell'orario di operatività, rispetto allo scorso anno, rappresenta un ulteriore impegno dell'Azienda nel rafforzare la rete dell'emergenza-urgenza e nel garantire una presenza qualificata nelle località balneari del territorio.""Le squadre del 118 - spiega Donatello Iacobone, responsabile del 118 Asl Bt -operano con attrezzature e dispositivi salvavita che consentono un primo intervento immediato in mare. Se occorre, inoltre, viene contestualmente attivata la rete dell'emergenza territoriale con l'invio dell'ambulanza per il trasferimento del paziente. Invitiamo tutti i bagnanti a osservare sempre le indicazioni di sicurezza e la segnaletica presente sulle spiagge. Un ringraziamento va alla Capitaneria di Porto e a tutti gli operatori coinvolti che, con professionalità e dedizione, rendono possibile questo importante servizio".