Sindacati CGIL CISL UIL
Sindacati CGIL CISL UIL
Attualità

Costituito il primo Tavolo del Partenariato Economico e Sociale della Provincia B.A.T

CGIL, CISL e UIL con le associazioni datoriali per una piattaforma condivisa di sviluppo sostenibile e lavoro di qualità

Trani - giovedì 9 luglio 2026 Comunicato Stampa
Il 7 luglio scorso, su iniziativa delle Segreterie confederali territoriali di CGIL, CISL e UIL, è tornato a riunirsi il Partenariato Economico e Sociale della Provincia B.A.T., con l'obiettivo di avviare un percorso concertativo stabile sul futuro dello sviluppo del territorio della BAT.

All'incontro hanno preso parte, oltre alle Organizzazioni Sindacali, i rappresentanti territoriali di Confindustria, Confesercenti, Confapi, Legacoop, Coldiretti e CIA Agricoltori Italiani Levante Bari e Bat, con il supporto del coordinatore tecnico del PES BAT, economista esperto in materia di sviluppo locale, dott. Emmanuele Daluiso.

CGIL, CISL, UIL e le associazioni datoriali presenti hanno espresso la volontà di proseguire un percorso avviato negli anni scorsi che resta aperto al contributo delle ulteriori organizzazioni datoriali che non hanno potuto prendere parte a questo primo incontro e che intende valorizzare, con il necessario spirito inclusivo, anche il ruolo della cooperazione e dei suoi valori all'interno del Partenariato Economico e Sociale.

Il confronto ha preso le mosse dalla richiesta avanzata dalle Organizzazioni Sindacali di riaprire una interlocuzione strutturata con le parti datoriali del Partenariato Economico e Sociale, finalizzata alla costruzione di una piattaforma comune da sottoporre alle istituzioni locali e alle rappresentanze politiche del territorio, previa fase di monitoraggio delle esigenze e necessità delle imprese del Territorio, soprattutto nelle relazioni con le Amministrazioni locali nella ricerca di strumenti infrastrutturali e regolamentari utili al loro sviluppo.

Nel corso della riunione, le parti hanno condiviso la necessità di lavorare, in tempi brevi, alla definizione di un documento strategico per lo sviluppo sostenibile della Provincia B.A.T e di linee di indirizzo capaci di delineare una Vision BAT 2040. Una prospettiva di medio-lungo periodo che punti al rilancio del territorio attraverso il rafforzamento delle infrastrutture materiali e sociali, la valorizzazione degli insediamenti produttivi, il sostegno alle imprese e la creazione di nuove occasioni di lavoro stabile, qualificato e pienamente contrattualizzato.

La Provincia B.A.T., infatti, continua a registrare criticità significative nei principali indicatori economico-sociali. Per questo, il PES ritiene indispensabile superare ogni frammentazione e costruire una visione condivisa, capace di contrastare le dinamiche involutive che frenano la crescita del territorio, l'occupazione, la coesione sociale e la qualità dei servizi.

CGIL, CISL, UIL e le associazioni datoriali presenti hanno espresso la volontà di proseguire un percorso avviato negli anni scorsi, con l'impegno di predisporre una piattaforma comune da presentare alle amministrazioni locali, agli attori istituzionali e alle rappresentanze politiche della Provincia B.A.T..

L'obiettivo del PES BAT è quello di fare sistema e contribuire, con responsabilità e spirito costruttivo, alla definizione di una strategia territoriale fondata su sviluppo sostenibile, inclusione sociale, buona occupazione, innovazione, rafforzamento produttivo e valorizzazione delle vocazioni economiche locali.

L'incontro del 7 luglio scorso rappresenta un primo passo importante per costruire una nuova stagione di partecipazione, concertazione e responsabilità condivisa, nella convinzione che il futuro della Provincia B.A.T. debba essere programmato con una visione comune, capace di unire lavoro, impresa, istituzioni e comunità locali, in grado di aprire un tavolo di confronto con la Regione Puglia.
Per le Segreterie unitarie IL SEG. GENERALE CGIL BAT Michele Valente-IL RESPONSABILE PROV. BAT UIL Francesco Di Leo-IL SEG. GENERALE CISL FOGGIA BAT Carla Costantino- IL SEG. GENERALE CISL BARI BAT Giuseppe Boccuzzi tl@




  • Sindacati
Altri contenuti a tema
Disagi ai pendolari di Trani. I sindacati scrivono al Prefetto di Bari Disagi ai pendolari di Trani. I sindacati scrivono al Prefetto di Bari Sotto la lente d'ingrandimento le continue presenze di migranti sui binari all'altezza di Palese
Rinnovata la Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Trani: Salvatore Acquaviva è il nuovo Presidente Enti locali Rinnovata la Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Trani: Salvatore Acquaviva è il nuovo Presidente Resterà in carica fino al 2025; vice presidente Sergio de Feudis, segretario Piergiorgio Rizzelli
Gli auguri della Rsu Uil alla nuova Amministrazione Bottaro Politica Gli auguri della Rsu Uil alla nuova Amministrazione Bottaro Sinergia e collaborazione fondamentale per rivalutazione e valorizzazione del personale
2 Emergenza covid, Persia: «Forze dell'ordine allo stremo, ben venga l'esercito» Associazioni ed Ordini Professionali Emergenza covid, Persia: «Forze dell'ordine allo stremo, ben venga l'esercito» Il COISP, sindacato di Polizia, si associa al sindaco Bottaro nella richiesta dell'intervento dei militari
Trani, piccolo commercio in agonia: Unibat chiede un incontro urgente con l'assessore Nenna Trani, piccolo commercio in agonia: Unibat chiede un incontro urgente con l'assessore Nenna Montaruli: «Piccole imprese succubi e vittime di un sistema che non le ha affatto saputo rappresentare»
Guardie rurali di Trani: revocato lo sciopero previsto per oggi Scuola e Lavoro Guardie rurali di Trani: revocato lo sciopero previsto per oggi Sindacati ed Rsa disponibili per un incontro con i responsabili del Consorzio
Modifica unilaterale degli orari di lavoro, le Guardie rurali di Trani proclamano lo sciopero Scuola e Lavoro Modifica unilaterale degli orari di lavoro, le Guardie rurali di Trani proclamano lo sciopero I sindacati mai stati convocati per un confronto
Guardie rurali di Trani, modifica unilaterale degli orari di lavoro: dipendenti in agitazione Scuola e Lavoro Guardie rurali di Trani, modifica unilaterale degli orari di lavoro: dipendenti in agitazione I sindacati chiedono incontro urgente al Prefetto e bacchettano i vertici del consorzio
Trani, Marinaro smonta la Giunta Galiano: «Deleghe frutto di equilibrismi politici e costi più alti»
8 luglio 2026 Trani, Marinaro smonta la Giunta Galiano: «Deleghe frutto di equilibrismi politici e costi più alti»
Giochi del Mediterraneo 2026, Trani c'è: domenica nuoto in acque libere a Taranto
8 luglio 2026 Giochi del Mediterraneo 2026, Trani c'è: domenica nuoto in acque libere a Taranto
Rizzi: «Galiano è la figura giusta per il rilancio di Trani»
8 luglio 2026 Rizzi: «Galiano è la figura giusta per il rilancio di Trani»
La Soccer Trani sceglie Sarnano per il ritiro estivo: ecco le date
8 luglio 2026 La Soccer Trani sceglie Sarnano per il ritiro estivo: ecco le date
Assistenza scolastica specialistica 2026/2027: al via le domande per Trani e Bisceglie
8 luglio 2026 Assistenza scolastica specialistica 2026/2027: al via le domande per Trani e Bisceglie
Trani abbraccia Buenos Aires | Già sold out la cena condivisa sotto casa dei nonni di Astor Piazzolla
8 luglio 2026 Trani abbraccia Buenos Aires | Già sold out la cena condivisa sotto casa dei nonni di Astor Piazzolla
Albano ospite a Villa Ascosa: confronto su turismo, bellezza e futuro di Trani
8 luglio 2026 Albano ospite a Villa Ascosa: confronto su turismo, bellezza e futuro di Trani
Microchip Day, 30 animali identificati gratuitamente: «Uno strumento che salva la vita»
8 luglio 2026 Microchip Day, 30 animali identificati gratuitamente: «Uno strumento che salva la vita»
“Notte d’Opera al Castello”: presentata la prima edizione dell’evento a Barletta
8 luglio 2026 “Notte d’Opera al Castello”: presentata la prima edizione dell’evento a Barletta
Un arbitro, il calcio e i retroscena di un mondo poco conosciuto: Valentino Losito presenta a Trani il libro "Un uomo 'solo' al comando "
8 luglio 2026 Un arbitro, il calcio e i retroscena di un mondo poco conosciuto: Valentino Losito presenta a Trani il libro "Un uomo 'solo' al comando"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.