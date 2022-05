Rinnovata la Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Trani: Salvatore Acquaviva è il nuovo Presidente

Nel segno della continuità e con l'azione sindacale svolta dalla precedente Rsu, sono stati eletti i nuovi organismi della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Trani.A seguito delle elezioni avvenute nell'aprile scorso, il 6 maggio scorso si è infatti svolta la riunione di insediamento della nuova Rsu, avente come punto all'ordine del giorno la nomina dei nuovi organismi di rappresentanza: all'unanimità è stato eletto alla carica di Presidente Salvatore Acquaviva.Nella stessa seduta sono stati altresì eletti vicepresidente Sergio de Feudis (Cse - Flpl) e Segretario Piergiorgio Rizzelli (Cisl)."Dobbiamo instaurare subito un confronto sano e costruttivo con l'amministrazione comunale - ha detto il neo eletto Acquaviva - puntando su una Ledership condivisa, solo camminando nella stessa direzione possiamo migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti comunali, attesa la dedizione al servizio che quotidianamente infondono i dipendenti tutti.E' un risultato importante che premia il lavoro e l'impegno di questi ultimi anni dove seppur con molte difficoltà e sacrifici abbiamo portato a casa ottimi risultati.Un ringraziamento speciale va innanzitutto ai lavoratori e alle lavoratrici che credono nei sani principi del sindacato e soprattutto a tutti coloro che hanno creduto, con il loro consenso, a dare mandato a questa nuova rappresentanza sindacale di cui sentiamo tutta la responsabilità, con l'auspicio di essere all'altezza delle loro aspettative.Ulteriore ringraziamento è rivolto ai precedenti componenti Rsu ed in particolar modo al Presidente uscente Domenico Porcelli, per l'ottimo lavoro svolto, il quale ha dimostrato grazie alla sua caparbietà che nulla è impossibile, quando è la passione a spingerci.Infine sento il dovere di fare gli auguri a tutti i colleghi rappresentanti sindacali R.S.U. neo eletti e confermati ovvero: Bove Valentina, Diaferia Anna, Nenna Rosa, Porcelli Domenico, Rigante Alessandro, Teta Antonio Paolo, a cui chiedo di essere sempre presenti e di lavorare tutti nella stessa direzione e per gli stessi obbiettivi, quelli della difesa e degli interessi dei dipendenti tutti. Buon Lavoro a tutti".