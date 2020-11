La classe sindacale della Bat pronta a collaborare con la nuova Amministrazione Bottaro

Sinergia fondamentale per rivalutazione e valorizzazione del personale

La Uil Fpl Bat unitamente ai componenti della R.S.U./UIL FPL del Comune di Trani, a margine delle elezioni comunali, ha inviato una lettera di auguri e congratulazioni al riconfermato Sindaco avv. Amedeo Bottaro.Riportiamo la nota integrale:"Nel congratularci per l'ottimo risultato elettorale vogliamo rinvolgerLe a nome della componente sindacale RSU - UIL FPL - del Comune di Trani i migliori auguri di buon lavoro con preghiera di estendere a tutti i componenti della giunta e a tutto il Consiglio Comunale il nostro augurio di un fattivo e proficuo buon lavoro, teso a soddisfare le aspettative di tutta la cittadinanza con salomonica equità.Molte sono le sfide che si chiede ancora di affrontare, tuttavia, siamo certi che, attraverso un'azione amministrativa, per altro già avviata, fatta di concertazione, collaborazione e sinergie tra la parte politica e sindacale, tutti gli obiettivi prefissati in ambito di gestione, rivalutazione e valorizzazione del personale saranno raggiunti".Componenti Rsu UIL FplAcquaviva SalvatorePorcelli DomenicoDiaferia Anna