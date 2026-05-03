Scontro su corso Imbriani, traffico in tilt all’incrocio con via Maiorano

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Trani, lungo corso Imbriani. Intorno alle 13, due autovetture si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Maiorano, riportando danni significativi. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell'impatto ci sarebbe una mancata precedenza, aggravata da una manovra non consentita: la svolta da corso Imbriani verso via Maiorano, per chi procede in direzione Bisceglie, è infatti vietata. Momenti di paura tra gli occupanti dei veicoli, rimasti scossi ma fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche. I protagonisti dell'incidente non hanno mosso i mezzi fino all'arrivo sul posto degli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, a gestire la viabilità e verbalizzare l'accaduto. Il traffico in uscita da corso Imbriani è stato temporaneamente deviato verso il sottovia Giuliani, mentre i mezzi incidentati, fermi su due corsie, hanno provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, già intensa in città per i festeggiamenti del SS. Crocifisso di Colonna che gli occupanti delle autovetture coinvolte, visto lo stati dei mezzi, dovranno ringraziare per come sono andate le cose.