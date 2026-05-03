Decespugliazione corso Imbriani
Decespugliazione corso Imbriani
Cronaca

Scontro su corso Imbriani, traffico in tilt all’incrocio con via Maiorano

Due auto coinvolte: nessun ferito grave, ma circolazione rallentata durante i festeggiamenti cittadini

Trani - domenica 3 maggio 2026 13.39
Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Trani, lungo corso Imbriani. Intorno alle 13, due autovetture si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Maiorano, riportando danni significativi. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell'impatto ci sarebbe una mancata precedenza, aggravata da una manovra non consentita: la svolta da corso Imbriani verso via Maiorano, per chi procede in direzione Bisceglie, è infatti vietata. Momenti di paura tra gli occupanti dei veicoli, rimasti scossi ma fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche. I protagonisti dell'incidente non hanno mosso i mezzi fino all'arrivo sul posto degli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, a gestire la viabilità e verbalizzare l'accaduto. Il traffico in uscita da corso Imbriani è stato temporaneamente deviato verso il sottovia Giuliani, mentre i mezzi incidentati, fermi su due corsie, hanno provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, già intensa in città per i festeggiamenti del SS. Crocifisso di Colonna che gli occupanti delle autovetture coinvolte, visto lo stati dei mezzi, dovranno ringraziare per come sono andate le cose.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Incidente
Altri contenuti a tema
Ultim'ora: incidente sulla SS16bis Trani Sud Ultim'ora: incidente sulla SS16bis Trani Sud Traffico bloccato in direzione sud
Parcheggio finito male: l’auto affonda in mare Parcheggio finito male: l’auto affonda in mare Dinamica ancora tutta da ricostruire, fortunatamente nessuno era a bordo della vettura
Trani, cadono con la Vespa dopo una buca su via Superga: feriti due minorenni Trani, cadono con la Vespa dopo una buca su via Superga: feriti due minorenni Provvidenziale l’intervento di un militare dell’Esercito, libero dal servizio, che si è fermato per prestare i primi soccorsi
SS16bis, traffico in tilt verso Bari: auto si ribalta all’altezza di Trani Sant’Angelo SS16bis, traffico in tilt verso Bari: auto si ribalta all’altezza di Trani Sant’Angelo Rallentamenti e tratti bloccati dopo l’incidente: sul posto il 118, si raccomanda massima prudenza
Incidente sulla 16bis a Trani Sud: auto contro il guard rail, traffico in tilt Attualità Incidente sulla 16bis a Trani Sud: auto contro il guard rail, traffico in tilt llesi gli occupanti, ma lunghe code e uscita obbligatoria in direzione Foggia
Pasqua di lunghe code sulla statale 16 bis per un incidente stradale Pasqua di lunghe code sulla statale 16 bis per un incidente stradale L'impatto è avvenuto in direzione Bari
Paura in piazza della Repubblica: auto finisce contro un albero Paura in piazza della Repubblica: auto finisce contro un albero Un'auto percorre a velocità folle corso Cavour rischiando di coinvolgere nell'incidente anche un'altra auto
Eroe per caso sulla SS16 bis: tranese salva un 34enne da un gesto estremo Eroe per caso sulla SS16 bis: tranese salva un 34enne da un gesto estremo Un giovane interviene prontamente nei pressi dello svincolo di via Ruvo
Furto a Trani contro l’associazione “Zampine felici”: rubate scorte e attrezzature per i gatti salvati dalla strada
3 maggio 2026 Furto a Trani contro l’associazione “Zampine felici”: rubate scorte e attrezzature per i gatti salvati dalla strada
Il Sangue sul Legno e il Volto di Cristo: Trani riabbraccia il suo SS. Crocifisso di Colonna
3 maggio 2026 Il Sangue sul Legno e il Volto di Cristo: Trani riabbraccia il suo SS. Crocifisso di Colonna
Diego Trivellini e la sua fisorchestra per il decennale della Fondazione S.E.C.A.
3 maggio 2026 Diego Trivellini e la sua fisorchestra per il decennale della Fondazione S.E.C.A.
La Sanitaservice ASL BT completa un triennio di crescita e solidità
3 maggio 2026 La Sanitaservice ASL BT completa un triennio di crescita e solidità
La "Lezione di Libertà " di Angela Mercorio: Piazza della Repubblica a Trani si fa Aula Civica
3 maggio 2026 La "Lezione di Libertà" di Angela Mercorio: Piazza della Repubblica a Trani si fa Aula Civica
Festa del Crocifisso di Colonna, il programma
2 maggio 2026 Festa del Crocifisso di Colonna, il programma
Cover “matematica” ispirata a Caparezza: il Liceo Vecchi di Trani conquista il secondo posto nazionale
2 maggio 2026 Cover “matematica” ispirata a Caparezza: il Liceo Vecchi di Trani conquista il secondo posto nazionale
Apulia Trani U15, goleada da record: 1-20 alla Gargano Academy
2 maggio 2026 Apulia Trani U15, goleada da record: 1-20 alla Gargano Academy
“Casa per Casa”: parte il percorso nei quartieri per ascoltare Trani e costruire il vero rinnovamento
2 maggio 2026 “Casa per Casa”: parte il percorso nei quartieri per ascoltare Trani e costruire il vero rinnovamento
Ultima trasferta stagionale per il Trani, Moscelli: «Determinati per vincere ancora»
2 maggio 2026 Ultima trasferta stagionale per il Trani, Moscelli: «Determinati per vincere ancora»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.