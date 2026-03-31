Eroe per caso sulla SS16 bis: tranese salva un 34enne da un gesto estremo

Attorno alle 14:30 di oggi, lungo la SS16 bis all'altezza dello svincolo per via Ruvo, nel territorio di Molfetta, si è verificato un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.Un giovane di Trani, dimostrando grande prontezza e senso civico, è riuscito a salvare un uomo di 34 anni, di origini molfettesi, che si trovava in evidente stato confusionale lungo la carreggiata. L'uomo manifestava l'intenzione di compiere un gesto estremo, tentando di lanciarsi sotto le auto in transito.Accortosi della situazione, il giovane è intervenuto immediatamente: ha imboccato una complanare per fermarsi in sicurezza e ha iniziato a parlare con il 34enne, invitandolo più volte a desistere. Con calma e determinazione, è riuscito a instaurare un dialogo, convincendolo ad aprirsi e a condividere il proprio disagio.Nel frattempo, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri proveniente da Giovinazzo, in supporto alla compagnia di Molfetta.Grazie all'intervento congiunto e, soprattutto, al gesto decisivo del giovane tranese, la situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze drammatiche.Un atto di grande umanità e responsabilità che evidenzia il forte legame del protagonista con le forze dell'ordine e il valore della solidarietà nei momenti più critici