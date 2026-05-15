Euronics Siem apre a Trani un nuovo punto vendita

, leader nel settore dell'elettronica di consumo e Socio di Euronics Italia S.p.A.,, in Via Austria. Con questa apertura, l'insegna rafforza ulteriormente la propria presenza nel Sud Italia, presidiando un'area strategica dove non era ancora presente., di cui 24 in Puglia, consolidando il proprio presidio sul territorio e confermando la volontà di investire in un mercato dinamico e in continua crescita.L'apertura del nuovo store rappresenta anche un importante investimento per il territorio sotto il profilo occupazionale che vede, contribuendo concretamente alla crescita economica locale.Sviluppato su unail nuovo store è stato progettato per offrire ai clienti un'esperienza d'acquisto moderna e altamente tecnologica. Gli ambienti si distinguono infatti per un arredamento dal design contemporaneo e tecnologico, aree gaming dedicate e postazioni servizi presenti in ogni reparto, pensate per garantire consulenza specializzata e supporto personalizzato.L'offerta commerciale comprenderà il meglio dell'e degli, con particolare attenzione anche ai nuovi segmenti di business, tra cui robotica per la pulizia delle piscine e tagliaerba smart, oltre a soluzioni dedicate al fitness., elemento sempre più centrale nella strategia Euronics: dalla configurazione dei prodotti al trasferimento dati per smartphone, fino alla consegna a domicilio dei prodotti non immediatamente disponibili in negozio. Previsti inoltre vantaggi esclusivi e promozioni dedicate agli iscritti al progetto STAR CLUB con possibilità di prenotazioni dirette."L'apertura del nuovo punto vendita di Trani rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Euronics Siem e testimonia la nostra volontà di investire in territori strategici ad alto potenziale", dichiara Raffaele La Torre, Amministratore Delegato di Euronics Siem. "Vogliamo offrire ai clienti non solo il meglio della tecnologia e dei servizi, ma anche un'esperienza d'acquisto evoluta, innovativa e vicina alle esigenze quotidiane delle persone. Questo nuovo store, inoltre, genera valore concreto per il territorio grazie all'inserimento di nuovi collaboratori locali".In occasione dell'inaugurazione, Euronics Siem ha predisposto un: un volantino sottocosto speciale dedicato all'apertura, attività social ed eventi all'interno del punto vendita.