Speciale
Euronics Siem apre a Trani un nuovo punto vendita
Tecnologia, servizi e 30 nuove assunzioni per il territorio
Trani - venerdì 15 maggio 2026 12.41 Sponsorizzato
Euronics Siem, leader nel settore dell'elettronica di consumo e Socio di Euronics Italia S.p.A., sabato 16 maggio inaugurerà un nuovo punto vendita a Trani, in Via Austria. Con questa apertura, l'insegna rafforza ulteriormente la propria presenza nel Sud Italia, presidiando un'area strategica dove non era ancora presente.
Euronics Siem raggiunge così quota 32 punti vendita complessivi in Italia, di cui 24 in Puglia, consolidando il proprio presidio sul territorio e confermando la volontà di investire in un mercato dinamico e in continua crescita.
L'apertura del nuovo store rappresenta anche un importante investimento per il territorio sotto il profilo occupazionale che vede 30 nuove assunzioni, contribuendo concretamente alla crescita economica locale.
Sviluppato su una superficie di 1.600 metri quadrati, il nuovo store è stato progettato per offrire ai clienti un'esperienza d'acquisto moderna e altamente tecnologica. Gli ambienti si distinguono infatti per un arredamento dal design contemporaneo e tecnologico, aree gaming dedicate e postazioni servizi presenti in ogni reparto, pensate per garantire consulenza specializzata e supporto personalizzato.
L'offerta commerciale comprenderà il meglio dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici, con particolare attenzione anche ai nuovi segmenti di business, tra cui robotica per la pulizia delle piscine e tagliaerba smart, oltre a soluzioni dedicate al fitness.
Ampio spazio sarà dedicato anche ai servizi, elemento sempre più centrale nella strategia Euronics: dalla configurazione dei prodotti al trasferimento dati per smartphone, fino alla consegna a domicilio dei prodotti non immediatamente disponibili in negozio. Previsti inoltre vantaggi esclusivi e promozioni dedicate agli iscritti al progetto STAR CLUB con possibilità di prenotazioni dirette.
"L'apertura del nuovo punto vendita di Trani rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Euronics Siem e testimonia la nostra volontà di investire in territori strategici ad alto potenziale", dichiara Raffaele La Torre, Amministratore Delegato di Euronics Siem. "Vogliamo offrire ai clienti non solo il meglio della tecnologia e dei servizi, ma anche un'esperienza d'acquisto evoluta, innovativa e vicina alle esigenze quotidiane delle persone. Questo nuovo store, inoltre, genera valore concreto per il territorio grazie all'inserimento di nuovi collaboratori locali".
In occasione dell'inaugurazione, Euronics Siem ha predisposto un programma di attività che coinvolgerà il pubblico: un volantino sottocosto speciale dedicato all'apertura, attività social ed eventi all'interno del punto vendita.
Euronics Siem raggiunge così quota 32 punti vendita complessivi in Italia, di cui 24 in Puglia, consolidando il proprio presidio sul territorio e confermando la volontà di investire in un mercato dinamico e in continua crescita.
L'apertura del nuovo store rappresenta anche un importante investimento per il territorio sotto il profilo occupazionale che vede 30 nuove assunzioni, contribuendo concretamente alla crescita economica locale.
Sviluppato su una superficie di 1.600 metri quadrati, il nuovo store è stato progettato per offrire ai clienti un'esperienza d'acquisto moderna e altamente tecnologica. Gli ambienti si distinguono infatti per un arredamento dal design contemporaneo e tecnologico, aree gaming dedicate e postazioni servizi presenti in ogni reparto, pensate per garantire consulenza specializzata e supporto personalizzato.
L'offerta commerciale comprenderà il meglio dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici, con particolare attenzione anche ai nuovi segmenti di business, tra cui robotica per la pulizia delle piscine e tagliaerba smart, oltre a soluzioni dedicate al fitness.
Ampio spazio sarà dedicato anche ai servizi, elemento sempre più centrale nella strategia Euronics: dalla configurazione dei prodotti al trasferimento dati per smartphone, fino alla consegna a domicilio dei prodotti non immediatamente disponibili in negozio. Previsti inoltre vantaggi esclusivi e promozioni dedicate agli iscritti al progetto STAR CLUB con possibilità di prenotazioni dirette.
"L'apertura del nuovo punto vendita di Trani rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Euronics Siem e testimonia la nostra volontà di investire in territori strategici ad alto potenziale", dichiara Raffaele La Torre, Amministratore Delegato di Euronics Siem. "Vogliamo offrire ai clienti non solo il meglio della tecnologia e dei servizi, ma anche un'esperienza d'acquisto evoluta, innovativa e vicina alle esigenze quotidiane delle persone. Questo nuovo store, inoltre, genera valore concreto per il territorio grazie all'inserimento di nuovi collaboratori locali".
In occasione dell'inaugurazione, Euronics Siem ha predisposto un programma di attività che coinvolgerà il pubblico: un volantino sottocosto speciale dedicato all'apertura, attività social ed eventi all'interno del punto vendita.
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